銀團融資現變數 馬斯克下週可能被迫拋售特斯拉

《路透》週五 (21 日) 引述消息人士報導 ，原先承諾提供馬斯克收購推特 130 億美元的融資銀行已「放棄組團」承銷推特債務，投行 Wedbush 分析師認為，馬斯克下週可能被迫出售 50 億至 100 億美元的特斯拉股票。

馬斯克 10 月初宣布願以原始報價 440 億美元收購推特，並預定將於下週五 (28 日) 完成交易。不過，消息人士向《路透》透露，先前承諾向馬斯克提供 130 億美元債務融資的銀行團，為避免虧損債務組合，決定不再就馬斯克融資計畫組成銀團貸款。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件顯示，馬斯克收購推特資金來源有銀行組團提供的 130 億美元債務融資、210 億美元現金 (出售特斯拉股票)，以及 125 億美元質押股票取得的融資。

而其中的 130 億美元的債務融資包括 65 億美元槓桿貸款、5 億美元高級擔保循環融資、30 億美元擔保債權，和 30 億美元無擔保債券。

摩根士丹利、美銀、巴克萊等多家銀行決定不再就馬斯克的融資計劃組成銀團提供貸款 (圖片：AFP)

原本摩根士丹利、美銀、巴克萊等 7 家銀行組團為這筆交易提供 130 億美元的債務融資，但消息人士表示，有鑑於先前收購交易的消息混亂，利率市場急劇變化，這些銀行決定不再就馬斯克的融資計劃組成銀團提供貸款。

消息人士提到，這些銀行目前放棄為推特的債務找到第三方買家，以避免約 5 億美元或更多的損失，他們寧願各自持有借貸組合，待市況好轉後，再伺機出售這些債券。

消息人士稱，這些銀行正討論如何將債務分成不同的部分，以便未來避險基金或投資機構更容易消化。

截稿前，摩根士丹利、美國銀行和巴克萊銀行等銀行拒絕置評，馬斯克和推特代表沒有立即回應置評請求。

馬斯克下週可能被迫出售 50 億至 100 億美元的特斯拉股票

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週五發布報告中表示，馬斯克下週可能被迫出售 50 億至 100 億美元的特斯拉股票，為 440 億美元收購推特來籌資。

Ives 認為，由於越多投資機構退出這筆交易，馬斯克就需要投入越多的資金，從而賣出更多特斯拉股票，這筆交易的完成期限是 10 月 28 日，這意味著馬斯克將面臨決定成敗的一周，任何出售特斯拉股票的舉措都可能發生在下週。

Ives 稱，馬斯克賣股籌資對特斯拉投資人是「殘酷的」，因為後者最終將不得不承受此拋售壓力，儘管特斯拉正在考慮回購 50 億至 100 億美元的特斯拉股票來消弭損失。

特斯拉 (TSLA-US) 週五上漲 3.45% 至每股 214.44 美元。推特 (TWTR-US) 下跌 4.88% 至每股 49.89 美元。