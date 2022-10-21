這個常遭忽略的經濟指標 正警示接下來有大麻煩

美國經濟周四 (20 日) 發出一個低調的訊號，即衰退正在逼近；如果 Fed 繼續試圖放慢通膨，可能會犯下政策錯誤。

根據經濟諮商會 (Conference Board) 的領先經濟指標 (LEI) 指數，9 月情況惡化，該指標較上月下降 0.4%，過去 6 個月下降 2.8%。

經濟諮商會資深經濟主管奧茲伊德林 (Ataman Ozyildirim) 表示，「美國 LEI 在 9 月再次下跌；近幾個月的持續下降趨勢顯示，年底前衰退的可能性越來越大。」他指出，由於高通膨、就業形勢放緩和信貸條件收緊給經濟帶來壓力，該指數「全面」疲軟。

該指數採用 10 個指標進行評估，包括製造工時、失業救濟申請、建築許可、股價指數和信貸利差。

通常，LEI 不被視為主要經濟數據。不必然能很好地反映經濟狀況，但它的優點是納入計算的指標都是已知，因此沒有太多新訊息。

然而，在目前的環境下，該指數具有更大的意義，因為它正值 Fed 尋求進一步收緊成長動能以努力降低猖獗的通膨。

這與一般的歷史趨勢背道而馳，即 Fed 通常會在前景轉暗時放鬆政策。然而，Fed 官員強調，升息的工作遠未完成。

SMBC Capital Markets 首席美國經濟學家、川普總統時期的前資深經濟顧問拉沃格納 (Joseph LaVorgna) 表示：「我們從一個過於寬鬆的 Fed 變成不負責任的緊縮。」「當整體環境顯示它表現疲軟時，Fed 通常不會升息。但在目前情況下，它不僅要大舉升息，還要承諾持續下去。」

他的研究證明，在領先指標之前的低迷時期，Fed 總是同時降息或暫停動作。2020 年初、2008 年的金融危機和 21 世紀初的經濟衰退，以及以往多次經濟收縮都是如此。

他擔心 Fed 堅持收緊政策會導致更糟糕的結果，「政策的落後反應意味著 Fed 的全部影響尚未完全顯現。令人擔憂的是，Fed 的緊縮還沒有結束。」

拉沃格納並不是唯一認為 Fed 在抑制通膨方面努力過頭的人。

高盛 CEO 所羅門和摩根大通 CEO 戴蒙還有亞馬遜創始人貝佐斯，最近幾天都對未來的經濟衰退表示擔憂，不過他們沒有特別提到 Fed 的行動。

然而，費城 Fed 總裁哈克周四表示，他認為 Fed 在放鬆之前仍有工作要做，因為對抗通膨「缺乏進展令人失望」，「在放鬆收緊貨幣政策之前，我正需要看到的是一些通膨指標持續下降。」

到目前為止，通膨數據確實不如 Fed 的預期。

除了消費者物價指數 (CPI) 和 Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數等典型的指標外，亞特蘭大 Fed 的「粘性物價」CPI 9 月上漲 8.5%，高於 8 月的 7.7%；該指標重點在於租金、外食的價格和娛樂成本等項目。

根據 Trading Economics 的數據，服務業通膨尤其令人煩惱，9 月年增 7.4%，高於 8 月的 6.8%。

不過，批評人士表示，Fed 受制於太多的已知數據。但政策制訂者也在與通膨預期作鬥爭，通膨預期雖然現在下降，但可能會轉高，尤其是在汽油價格再次上漲的情況下。

LPL Financial 首席經濟學家羅奇 (Jeffrey Roach) 表示：「Fed 面臨的挑戰是：還沒有看到真正的領先指標處於領先地位，因為在這些領先指標顯示通膨仍然居高不下時，通膨仍然處於領先地位。」

在他的觀點中，唯一的亮點是金融市場幾乎可以定價所有高利率和高通膨造成的損害。在此同時，LEI 的持續下跌也至少可以給 Fed 一個減緩升息的理由。羅奇預期 Fed 在 11 月會議升息 75 基點，但在 12 月升幅將降至 50 基點；這與市場預不同。

他說，「一言以蔽之，這項指蔡不太可能改變 11 月會議的決定。」「不過它的確讓 12 月有了縮手的機會。」