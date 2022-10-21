台灣半導體發展 吳田玉：區域政治是新挑戰也是新學習

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長暨日月光執行長吳田玉今 (21) 日指出，台灣半導體總產值去年為全球第二，展望未來，區域政治是新挑戰、也是新學習，為因應下一波的競爭與商機，台灣應利用自身強項，帶動各廠商跨領域合作。

吳田玉今日出席中山大學半導體學院的首場產業大師講座，以「半導體產業回顧與未來展望」為題，與師生分享數十年的寶貴經驗，現場逾百名師生參與，座無虛席。

吳田玉表示，半導體業過去 50 年，每 10 年產量成長十倍，未來發展潛力無窮；半導體有二個基本驅動力，就是規模與創新，經濟規模大，就可以有更高的產量及較低的成本；技術創新就可創造更高的價值，二者相輔相成。

此外，由於半導體技術不斷創新，晶片越來越小，封裝技術的複雜度與價值也不斷升級，以滿足客戶各種需求；智慧工廠的建置也使晶片可靠度越來越高，未來半導體應用可拓展到更多層面，包括人工智慧、萬物聯網、醫療保健，自動駕駛及航太防禦等。

針對台灣半導體目前情勢，吳田玉認為，台灣基礎穩健、定位清楚、產業群聚效益高，在半導體製造及設計領域具有代表性及制高點，半導體從第一個 IC 發明至今，長達 65 年，對人類經濟文明發展、生活方式及社會演化有著極巨大的影響。

台灣半導體產業過去 40 年貢獻及影響力逐漸提升，群聚效應及經濟規模更為世人所稱道，未來科技發展勢必多元化及深入世界更多的領域，下一世代的商機及挑戰，會遠超過今日的視野，台灣未來成功關鍵在於今日人才培育及思維格局。

最後，吳田玉也感謝政府正視半導體人才短缺問題，台灣半導體學院陸續成立，加速培育半導體人才。也期望透過今日交流，使學生對自己未來在半導體職涯發展有更清楚的定位。

中山大學半導體學院黃義佑院長表示，期許年輕學子透過大師講座站在產業巨人的肩膀上看半導體業發展，同時也要學習其敬業的精神努力精進自己的專業，未來才能在台灣半導體產業國家隊中學以致用並做出貢獻。

黃義佑補充，吳田玉畢業於台灣大學後負笈美國，再取得賓州大學機械力學碩士、博士學位後服務於 IBM 公司，先後在美國及歐洲擔任研發、生產製造主管和亞太區的行銷業務；2000 年，加入日月光，擔任美洲區總經理，五年後升任集團營運長。

目前，吳田玉是日月光投控營運長、日月光半導體總經理暨執行長及環電執行長。同時也是國際半導體產業協會 (SEMI) 全球董事會副主席及全球半導體聯盟 (GSA) 的執行董事；學術成就方面，擁有 12 個專利和發表了超過 25 篇文獻；在半導體的卓越貢獻讓他在 2015 年獲得美國賓漢頓 (Binghamton) 大學理學博士榮譽學位。