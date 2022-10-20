貝佐斯警告美國經濟或將衰退 應要「嚴陣以待」

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 警告表示，未來美國經濟恐怕將更加困難，大家應「嚴陣以待」(batten down the hatches)，成為最新一位對美國經濟情勢發出示警的企業領導人。

近期多位華爾街專家陸續警告經濟衰退前景，貝佐斯在轉發高盛 (Goldman Sachs) 執行長 David Solomon 的推文時表示：「沒錯，是這個經濟體可能發生的情況，大家應該要嚴陣以待。」

Solomon 接受訪談時表示，如今是企業領導人及投資人應該了解風險日益增加，並且應做好準備的時候。他也表示，經濟衰退恐怕即將到來，因為美國通膨仍居高不下，聯準會 (Fed) 將透過一系列激進的升息來抑制通膨。

國際信評機構惠譽 (Fitch) 預估，美國經濟可能在明年春季陷入衰退，但消費者財務狀況仍強健，有望減緩經濟衰退衝擊。

惠譽美國地區經濟主管 Olu Sonola 表示，從歷史來看，Fed 在 1989 年至 1990 年同樣迅速收緊貨幣政策，導致美國經濟在 1990 年至 1991 年陷入衰退。惠譽認為，明年的情況將會與歷史相似，但下行風險主要源於非金融業債務對 GDP 的比重，遠高於 1990 年代。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 研究報告則預估，Fed 將在明年第一季把聯邦基金利率升到 5.25% 的峰值，高於市場預期，且可能使美國在明年第 2 季進入經濟衰退。