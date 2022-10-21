領先經濟指數顯示 美國經濟在年底前衰退可能性越來越大

美國經濟諮商理事會 (The Conference Board) 在週四 (20 日) 公布了今年 9 月的領先經濟指數 (LEI)，顯示美國經濟正在步入衰退。

在截至今年 9 月為止的 6 個月期間，LEI 下跌了 2.8%，反轉了先前 6 個月期間，成長 1.4% 的表現。

美國經濟諮商局高級經濟主管 Ataman Ozyildirim 表示，美國 LEI 在 9 月再次下跌，並且近幾個月持續下跌的趨勢表明，美國經濟在年底前衰退的可能性越來越大。

Ozyildrim 指出，由於高通膨、就業市場放緩、信貸條件收緊等強況給經濟帶來壓力，各種領先指標已經普遍轉弱。

美國經濟諮商理事會目前預測，2022 年美國實際 GDP 增長率將年增 1.5%，隨後在明年上半年進一步放緩。

國際信評機構惠譽 (Fitch) 則是預估，美國經濟可能在明年春季陷入衰退，但消費者財務狀況仍強健，有望減緩經濟衰退衝擊。惠譽美國地區經濟主管 Olu Sonola 表示，儘管明年第二季可能出現衰退，按歷史標準衡量，衰退程度相對溫和。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 預估，美國聯準會 (Fed) 將在明年第一季把聯邦基金利率升到 5.25% 的峰值，高於市場預期，且可能使美國在明年第二季進入經濟衰退。