衰退跡象益發明顯 10年期美債殖利率升至14年新高

10 年期美國國債殖利率周五 (21 日) 創下 14 年新高，而 2 年期美國國債殖利率也創下 2007 年以來新高，因市場出現衰退跡象。

美東時間清晨 7:28，10 年期國債殖利率上漲 3.7 個基點至 4.263%，為 2008 年來首見水平。

2 年期國債殖利率下跌 0.9 個基點至 4.601%；稍早曾攀升至 4.639% 的 15 年新高。對房貸利率至關重要的 30 年期國債殖利率躍升 6.8 個基點至 4.283%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

最近幾周，市場對經濟衰退的擔憂越來越強烈，因為數據反映出經濟收縮的跡象，而 Fed 繼續採取強硬態度。

Fed 理事庫克周四 (20 日) 在商界領袖小組討論會上表示，通膨「太高」，Fed 將繼續採取措施遏制通膨，「直到工作完成」。

市場普遍預計 Fed 將在 11 月的會議上升息 75 個基點。Fed 發言人表示，2023 年可能會繼續升息。

紐約 Fed 行長威廉斯將於周五發表講話。

英國國債殖利率周五也同步攀升，10 年期國債殖利率上漲約 10 個基點至 4.009%。由於英國經濟動盪導致英國首相特拉斯 (Liz Truss) 於周四辭職，近幾周英國債券和貨幣市場一直處於波動之中。