〈美股早盤〉Fed在12月有望放慢升息步伐 主要指數開低走高

Snap 上季財報表現不佳帶崩一票社群媒體股,美股主要指數受影響周五(21 日)開低,但有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 撰文表示 Fed 可能在 12 月小幅升息,支撐美股走高。

截稿前,道瓊工業指數上漲逾 250 點或近 0.8%,那斯達克綜合指數漲近 25 點或近 0.2%,標普 500 指數漲近 0.7%,費城半導體指數漲近 1%。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 撰文表示,Fed 官員預計將在 11 月會議上升息 3 碼(75 個基點),屆時可能討論是否以及如何釋出 12 月小幅升息的訊號。

Timiraos 也提到,Fed 官員目前有兩派看法,一派是希望盡快放慢升息步伐,盼在明年停止升息,觀察今年升息周期對經濟放緩的影響,降低過早降息的風險,另一派則認為現在討論這些問題還為時過早,數據顯示通膨依然炙熱難平且影響層面擴大。

Timiraos 認為,有可能的解決方案是 Fed 官員在 12 月升息 2 碼,同時預估在明年把利率升至略高於上月預測的水準。在經歷 9 月升息後,美國聯邦基準利率已升至 3% 至 3.25% 的區間。

個股方面,在外媒報導白宮並不知道對馬斯克收購推特等交易進行「國家安全審查」一事後,推特股價跌幅收窄,先前有報導指出美國政府正在討論是否以及如何對馬斯克旗下企業交易進行國家安全審查,包括推特併購案,消息傳出後推特股價一度走低。截稿前,推特 (TWTR-US) 開盤股價下跌 4.54%,至每股 50.06 美元。

Snap 最新上季財報不佳不僅讓該公司股價雪崩式下跌,也帶崩其他社群媒體股,Pinterest(PINS-US)、Meta Platforms(META-US)、Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 周五開盤股價全倒。

能源方面,市場預期亞洲地區疫情管控措施將逐步放鬆,一改上周對經濟衰退的悲觀情緒,樂觀情緒重燃,支撐國際油價走揚。

截至台北時間周五(21 日)21 時許:

標普 500 日線圖。(圖片來源:鉅亨網)

焦點個股:

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 30.17%,至每股 7.54 美元

由於通膨影響讓廣告商削減行銷預算,Snap 第三季營收不如預期,創下 2017 年上市以來新低,而且本季恐怕持續放緩。財報表現不佳帶崩 Snap 盤前股價下跌近 29%。根據 Snap 財報數據,第三季營收年增 6% 至 11.3 億美元,低於市場預期的 11.4 億美元,每股獲利報 0.08 美元。

惠而浦 (WHR-US) 早盤下跌 1.26%,至每股 129.68 美元

電器製造商惠而浦上季財報表現不佳,營收年減 13% 至 47.8 億美元、每股獲利報 4.49 美元,雙雙低於分析師預估的 52 億與 4.78 美元。此外,由於需求疲軟和產量減少,該公司給出低於預期的財測,將今年全年每股獲利下調至 19 美元,低於先前預估的 22 至 24 美元區間,也不及市場預期的 21.76 美元,而全年營收估 201 億美元,低於市場預期的 205.9 億美元,另外自由現金流預期從 12.5 億美元下調至 9.5 億美元。

Under Armour(UAA-US) 早盤下跌 0.98%,至每股 6.55 美元

運動服飾製造商 Under Armour 遭 Telsey Advisory Group 下調股價評等,從「跑贏大盤」(outperform)下調至「與大盤持平」(market perform),消息影響 Under Armour 盤前股價下跌逾 2.5%。Telsey Advisory Group 的預測是基於 Nike(NKE-US) 和 Adidas 等競爭對數的庫存水準上升,而 Under Armour 的庫存比競爭對手比對手少。

今日關鍵經濟數據:

無

華爾街分析:

美國銀行(Bank of America)首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示,儘管市場情緒極度悲觀,但股票基金仍有資金流入,「最終投降」尚未到來。哈奈特表示,由於通膨持續高漲,經濟衰退風險不斷增加,美股還有更大下跌空間,而且全球經濟衰退與信貸衝擊才剛剛開始。

Rand Merchant Bank 經濟學家表示,由於市場壓力持續存在,美國公債殖利率不斷攀升,不禁令人想起金融危機時期的狀況,當時美國 2 年期與 10 年期公債殖利率均升破 5%。有鑑於目前殖利率水準,美元依然收到支撐(讓多數風險資產承壓),而股市波動性依然很高,這一點也不奇怪。