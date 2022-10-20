巴克萊：Fed可能不得不在明年放慢或停止縮表

根據路透周四（20 日）報導，巴克萊銀行（Barclays）的報告顯示，美國聯準會（Fed）可能不得不放慢縮減近 9 兆美元的資產負債表步伐，而且速度可能比目前許多人預期得更快。

巴克萊分析師在本周的報告中寫道，Fed 可能要在明年上半年改變目前的縮表速度。因為如果 Fed 繼續推進縮表計畫，到明年底銀行準備金將降至讓聯邦基金利率變得複雜且難以控制的水準，這是 Fed 最不樂見的狀況。

不過到目前為止，Fed 官員尚未就縮表持續時間給出指引，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）日前表示縮表一個漫長的過程且終點仍不確定。

截至今年 9 月，Fed 開始以每月 950 億美元的速度減持債券，目前持倉規模為 8.8 兆美元，在這種背景下銀行準備金水位一直在下滑。

巴克萊報告表示，由於金融體系的變化，整體準備金水準可能會面臨更大的壓力，與 2015 年之前相比，目前銀行準備金水位可能會更接近於短缺。

報告也指出，Fed 目前的作法可能會在明年削減略多於 1 兆美元的資產負債表，這意味著明年底準備金的狀況將成為貨幣政策的問題之一。

巴克萊表示，根據銀行準備金需求曲線變化來看，可能最快在明年上半年就會有不足的狀況發生，比 Fed 預期的時間還要快許多。

不過該行表示，Fed 可能會透過控制利率工具的調整或採其他措施應對，在處裡準備金問題上爭取一些時間，但這些僅只是治標不治本，更快且有效的方法就是改變縮表速度。