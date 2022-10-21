日本9月核心CPI年增3% 不計加稅影響是31年新高紀錄

9月日本核心CPI年增3% 若去除消費稅增稅影響、寫31年新高紀錄 (圖片：AFP)
9月日本核心CPI年增3% 若去除消費稅增稅影響、寫31年新高紀錄 (圖片：AFP)

日本 9 月的核心消費者物價指數 (CPI) 比去前同期上揚 3%，連續 6 個月超越日本政府和日本央行 (Bank of Japan) 的 2% 通膨目標，創 2014 年 9 月以來的高水準。若去除消費稅增稅影響，則是 31 年又 1 個月以來最高。

日本總務省周五 (21 日) 公布 2022 年 9 月 CPI(2020 年 = 100)。其中，核心 CPI(去除價格變動大的生鮮食品) 報 102.9，較去年同期上揚 3.0%；如果去除消費稅增稅影響，則是 1991 年 8 月 (3.0%) 以來最高水準。

物價上漲的主因是日元貶值、以及資源價格的飆漲有關，導致與日常生活息息相關的食物和能源等價格持續上揚。

Nikkei QUICK 所整理出的市場預測中數報年增 3.0%，與日本總務省所公布的官方數據相同。

日本核心 CPI 已連續 13 個月高於去年同期。9 月在全部 522 個查價項目當中，與去年同期相比，有 385 個查價項目上揚、46 個持平、91 個下滑，前 (8) 月則有 372 個查價品項出現上揚。

另外，2022 年 9 月的全指數 CPI 報年增 3.0%，和前 (8) 月相同。不含生鮮食品和能源的超核心 CPI 報年增 1.8%。

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