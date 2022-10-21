併購交易枯竭 德意志銀行裁撤投行人力

融資交易縮減，正在迫使銀行撙節支出，據知情人士透露，德意志銀行對其投資銀行單位的發起和諮詢部門進行裁員。

因事屬機密而不願具名的知情人士表示，德意志銀行周三 (19 日) 已通知受影響的員工，稱此舉為管理銀行員人數的年度活動，但他未透露具體裁員人數。

投銀 2021 年處理大量交易，但由於資本市場動盪、中美緊張局勢以及俄烏戰爭，各企業暫停收購和上市，因此今年的交易寥寥無幾。

《彭博》和《紐約郵報》周四稍早報導，此回裁員範圍大多是初級銀行家。德意志銀行發言人拒絕置評。

知情人士透露，華爾街大投行高盛集團 (GS-US) 在新冠疫情大流行時期，已暫停裁撤人力的作業長達 2 年，上個月也計劃裁員。

此舉是德意志銀行一大挫折，因其投資銀行趁著疫情期交易熱潮才蛻變成最強勁營收來源，不久前高階投資銀行家還稱他們打算擴大諮詢服務。德意志銀行去年開始謹慎地增添投資銀行人力。

知情人士透露，德意志銀行持續選擇性投資於技術、醫療保健、工業和贊助商等領域的全球發起和諮詢 (O&A) 團隊。

根據該知情人士，德意志銀行今年在全球範圍招聘包括常務董事在內的 15 位銀行家，其中包括負責其美洲技術、媒體和電信 (TMT) 集團半導體部門的 Robert Lee。

在經歷多年的虧損、緊縮和裁員後，重返招聘對德意志銀行來說意義重大。但成本一直是德意志銀行的長期課題，今年 7 月該行甫下修全年成本目標。

今年對該行與其執行長 Christian Sewing 至關重要，因為他對該行進行昂貴的大改造，試圖實現其所制定的 2019 目標。

德意志銀行下周三將公布第三季財報，分析師預期將創下連續第九季獲利。