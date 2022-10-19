美國最大債主日本 美債持倉量降至近三年新低

最新數據顯示，美國最大債主日本，8 月美國公債持倉量降至近三年新低，連續第二個月減持，中國持倉量也連續第四個月低於 1 兆美元大關，凸顯美債價格下跌衝擊。

美國財政部最新數據顯示，日本 8 月官方與民間投資人持有的美國公債，減少 345 億美元，總額降至 1.2 兆美元，為 2019 年 12 月以來首度跌破 2 兆美元關卡。當時日本政府尚未出手干預匯市。

美國聯準會（Fed）持續升息，力抗通膨，引發今年來美國公債重挫。日本投資人首當其衝，原因是日元貶值，導致美元投資避險成本比美債利息還高，降低了美債吸引力。

紐約 BMO Capital Markets 策略師 Ben Jeffery 說：「日本持有的美債規模縮水，凸顯日元重貶的影響，這與我們看到的財務省數據相符。」

今年來美國公債價格大跌，8 月 10 年期公債殖利率跳升 54 個基點至 3.19%，上周進一步攀抵 4.08%，衝上 2008 年 10 月以來最高峰。

日本的美債持倉量，已較去年 11 月高點減少約 10%，但仍是美國最大債主。

今年 8 月，中國仍是美國第二大債主，持倉量較 7 月增加 18 億美元，但總額連續第四個月低於 1 兆美元，並接近 12 年谷底。