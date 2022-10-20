日本2022上半年度貿易逆差 創歷年同期新高

日本財務省周四 (20 日) 公布 2022 年度上半年 (4 到 9 月) 的初步貿易統計，貿易逆差達 11 兆 74 億日元 (約新台幣 2 兆 3600 億元)，金額創有數據可供比較的 1979 年度以來的半年度歷史新高紀錄，資源價格飆漲和日元貶值是兩大主因。

截至目前為止，日本半年度的入超紀錄是 2013 年度下半年的 8 兆 7601 億日元，但是 2022 年度上半年的入超達 11 兆 74 億日元，不僅首度突破 10 兆日元大關，更新歷史紀錄。

根據日本財務省，日本 2022 年度上半年的進口金額為 60 兆 5837 億日元，較去年同期增加 44.5%，原油、液化天然氣 (LNG) 和煤炭的國際價格上揚，以及日元貶值是導致進口金額出現大幅膨脹的主因。同期出口金額為 49 兆 5762 億日元，年增 19.6%。

SMBC 日興證券的高級經濟學家宮前耕也表示，和年度前半相比，由於下半年季節性因素，2022 全年度貿易逆差突破 20 兆日元的可能性增加。

另外，日本財務省在同 (20) 日公布 2022 年 9 月的貿易收支報 2 兆 939 億日元入超，連續第 14 個月逆差，逆差金額也寫下同期新高，但低於《路透》整理的市場預測中數 2 兆 1674 億日元。