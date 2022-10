〈財報〉通膨讓消費者縮手 孩之寶營收符預期 獲利未達標

孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 周二 (18 日) 上午公布的獲利低於分析師預期,因為通膨讓消費者縮手。

根據 Refinitiv 的數據,與華爾街的估計相比,這家玩具製造商的表現如下:

●每股獲利 1.42 美元,低於預期的 1.52 美元。

●營收 16.8 億美元,與預期的 16.8 億美元相同。

這家玩具製造商在第 3 季面臨艱難的比較,但飆升的物價增加了壓力。CEO 考克斯 (Chris Cocks) 在財報聲明中表示,「一如預期,第 3 季最難比較,並且受到普通消費者對物價敏感性增加的進一步影響。」

與去年同期相比,營收下降了 15%,其中娛樂收入下降 35%。

該公司預計第 4 季業績與去年持平。

隨著商品和供應商價格飆升,這家玩具和遊戲巨頭今年提高了 Nerf Blasters 和 My Little Pony 人偶等產品的價格。

考克斯在 10 月初指出,即使在不景氣的時期,玩具市場仍然保持韌性。

與其他遊戲市場相比,孩之寶上季報告相對強勁的成長,其中包括熱門的集換式卡牌桌遊「萬智牌」(Magic: The Gathering) 的擴展。負責發行《龍與地下城》(Dungeons & Dragons) 的 Wizards of the Coast 業務也在該季實現顯著的獲利成長。

競爭對手美泰 (MAT-US) 的股價雖受今年來不少正面消息助益,包括即將上映的芭比電影和與 SpaceX 的玩具協議,但自 9 月以來與大盤一起大幅下跌。