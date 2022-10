禮來公司 (Eli Lilly and Co)(LLY-US) 將以約 4.87 億美元現金收購基因醫學開發商 Akouos Inc (AKUS-US),因為這家製藥商打算加強其針對一系列殘疾的基因療法庫。

正在開發感音神經性聽力損失基因療法的 Akouos 股價飆升 84%,比禮來開盤前 12.50 美元的要約價高出 40 美分。

兩家公司周二 (18 日) 表示,該交易還包括根據與藥物試驗相關的某些事件支付每股 3 美元的費用,並有可能將交易規模增加到 6.1 億美元。

繼去年以 10 億美元收購 Prevail Therapeutics Inc 之後,禮來一直在努力建立其基因療法管道。

今年早些時候,該公司宣佈在麻薩諸塞州波士頓的一個新研究中心投資 7 億美元,專注於開發基因療法。