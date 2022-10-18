華爾街多頭舉白旗投降 是否意味著美股底部將至？

對於華爾街的預測者來說，今年異常艱難，在美國聯準會大舉升息之下，大多數人對標普 500 指數目標價的預測，完全脫離現實。

媒體匯整的數據顯示，在 2022 年初，華爾街對標普 500 指數年終目標價的平均估計為 4950 點，最高估 5330 點，最低為 4400 點。

但隨著股市全年走低，大多數華爾街策略師同步下調了目標價。美國銀行、高盛、摩根士丹利和其他公司都毫不避諱地改變觀點，並一路下調預期。

目前，分析師對標普 500 指數的平均年終目標價為 4054 點，最高為 5100 點，最低為 3200 點。

多頭紛紛棄守

原先幾位最具代表性的多頭，也不得不向現實低頭。摩根大通的 Marko Kolanovic 坦承，他削減了股票超配和債券低配的規模，理由是央行政策和地緣政治風險增加。

他原本對年底標普 500 指數的目標價為 4800 點，如今認為，這一目標價位將到 2023 年底才能達到。

奧本海默在 2022 年年初時給出的年底目標位為 5330 點，成為華爾街最樂觀的機構之一。如今，策略師 John Stoltzfus 在三個月內第二次下調標普 500 指數的年底目標價，調低至 4000 點。

低迷情緒、持續通膨以及圍繞企業獲利的不確定性，共同促成了預測下修。

反向信號出現？

華爾街一些最樂觀的預測者的投降，實際上是一個反向信號，表明市場可能接近底部。

美國銀行的 Savita Subramanian 追蹤了一個賣方股票指標，這一指標僅用於衡量華爾街策略師的相對看漲程度，當華爾街對未來不那麼看好時，遠期股市回報一直處於歷史高位。

目前少見堅持看漲的，是 Fundstrat 的 Tom Lee ，他一直拒絕下調其 5100 的年終目標價，這意味著較當前水準有 39% 的潛在上漲空間。

Lee 認為，有鑑於有利的季節性、投資者過度看跌的情緒、以及通膨已過頂峰的可能性，年底的反彈仍然存在。