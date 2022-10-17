法人看好美國優質債券收益率上看6% 創近13年新高

國泰投信今 (17) 日舉行新基金記者會，總經理張雍川表示，在美國聯準會持續升息下，債券資產收益率逐漸攀高，據 Bloomberg 資料截至 9 月底，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數收益率已達 5.69%，創下近 13 年新高，目前上看 6%，投資機會浮現。

美國聯準會於 9 月底升息 3 碼後，2022 年底聯邦資金利率中位數上看 4.4%，預期 2023 年底則達 4.6%。受到聯準會加速升息的影響，今年以來債市表現受到壓抑，投資等級債出現價格與基本面背離的情形，資金大幅流出美國投資等級債市，隨著美國投資等級公司債收益率逐漸向上，並且高於標普 500 指數盈餘收益率，債券評價面優勢有望吸引資金回流。

美國投資等級債長期表現穩健，根據 Bloomberg 資料顯示，自 2000 年以來，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數在歷經金融海嘯、油價崩跌、升息循環、中美貿易戰等重大利空事件下，該指數長期走勢向上，顯示美國投資等級債適合作為長期投資配置，有助於強化資產抵禦波動的能力。根據證券業暨金融市場協會 (SIFMA) 資料顯示，今年以來至 8 月底，美國投資等級債發行量相較於 2021 年下降 5%，有望支撐債券價格。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，市場劇烈震盪下，此次發行的債券基金與一般債券基金可能會有「漂綠」、「漂投資等級」等疑慮不同的是，國泰美國優質債券基金挑選的債券必須取得兩家國際信評機構給予投資等級評等才予以認定，故主要聚焦在美國投資等級債。

鄭易芸指出，觀察 2004 年、2015 年聯準會升息經驗可發現，在首次升息後 3 季期間，市場可逐步消化衝擊，由此趁勢逢低進場佈局美國投資等級債，持有一年後皆為正報酬；而今年第 1 季 (2022 年 3 月) 正值聯準會首次升息，依過往經驗，今年第 4 季美國優質債券有機會成為相對有優勢的投資好選擇。

上週 (10/14) 美國公布 9 月 CPI 數據高於預期，大幅增加聯準會再次升息 3 碼的可能性，美債殖利率跳漲。預期今年剩下的兩次 FOMC 會議 (11 月、12 月) 有機會再升息 5 碼，直到 CPI(消費者物價指數) 有明顯下滑，進而完成降低 CPI 數據之目的。隨著年底聯準會放緩升息步調後，美國優質企業發行的投資等級債也有機會回穩，資本利得空間有望浮現。

國泰投信將在 10/24~10/28 推出國泰美國優質債券基金，聚焦高信評、收益率表現佳且波動較低的美國投資等級債。