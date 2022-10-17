跟著股神腳步 小額投資最夯的綠金財！

全球正掀起綠電風潮，不僅各國政府力挺淨零碳排，就連巴菲特也斥資投資綠

能產業，谷歌、蘋果、台積電等國際大廠更是積極搶購綠電，投資人該如何布

局呢？10 月初即將募集的「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF」，具有小額投資、優選

綠電概念股、涵蓋完整綠電產業鏈、買賣方便、分散風險等優勢，最低只要 1

萬 5 千元，就能買進全球 35 檔最優綠電概念股，是不錯的 ESG 投資選擇。

能源危機警鐘響 各國力挺淨零碳排

隨著氣候變遷日益劇烈，全球頻頻出現熱浪來襲、森林大火、嚴重乾旱、罕見

暴雨及猛雪等異常氣候現象，若再不積極控制暖化現象，德勤永續發展中心

(Deloitte Center for Sustainable Progress) 研究顯示，未來 50 年內，氣候

變遷恐讓全球經濟損失達 178 兆美元，2070 年全球國內生產毛額將因此下跌

7.6％。反之，若能馬上行動，並迅速於本世紀中以前達到淨零排放目標，50

年內，全球經濟將獲得 43 兆美元收益，2070 年全球經濟可望獲得 3.8％成長。

2050 年達到淨零碳排目標已是大勢所趨，尤其近一年來，歐洲飽受高電價所

苦，再度為能源危機敲響了警鐘，加速世界各國積極展開能源轉型腳步，大舉

政策支持，例如美國祭出通膨削減法案、電動車補貼政策；歐盟推動氣候法案

與碳關稅計畫、禁售燃油車；就連全球最大碳排放國 - 中國也提出「2030 碳達

峰，2060 碳中和」目標，目前全球已有上百個國家宣布 2050 年達到碳中和。

企業搶進綠電門票 就連巴菲特也入列

除了政府力挺，企業界亦紛紛響應減碳行列，其中不乏鋼鐵業、石化業等排碳

大戶，開始由黑轉綠。例如台塑集團制定四大面向，預計投資逾千億台幣，投入提高再生能源用量、強化水資源管理、開發低碳產品等事項，完成碳中和目

標；台積電透過提升能源效率、購買再生能源、攜手供應鏈減碳等多管齊下，

展開脫碳計畫；中鋼更將煉鋼過程捕捉到的一氧化碳、二氧化碳，送到化工廠

製造成化學品，不僅減碳，又能生財。

甚至重視價值投資的巴菲特也搶搭綠電商機列車，斥資近 50 億美元投資太陽能

電廠，以及發展太陽能、風力發電等綠能投資案。旗下波克夏哈瑟威能源公司

(BHE)，預期至 2030 年將以風力與太陽能業務為主，再生能源資本支出比例將

由 27% 大幅拉升至 52%。

目前全球已有逾 370 家企業加入「RE100 全球再生能源倡議組織」，包括蘋果、谷歌、微軟、HP、高盛、瑞士信貸、可口可樂、星巴克、Walmart、Nike、Burberry、H&M、P&G、台積電、台達電、聯電等國際企業，承諾 2020～2050 年間達成 100% 使用綠電。

綠電商機 五大領域最看好

在各政府、企業加入淨零碳排賽局之下，綠電相關商機將大爆發，IEA《全球能

源部門 2050 淨零排放路徑》指出，為達成 2050 淨零排放目標，需對全球電力

部門、能源基礎建設、以及需求端進行投資。

根據 IEA 與 IMF 聯合分析，淨零路徑下，至 2030 年能源總投資每年將增加為 5

兆美元，全球 GDP 成長每年額外增加 0.4%，並在潔淨能源、工程、製造與營建

業創造數百萬個工作機會，使全球 GDP 至 2030 年較目前趨勢提高 4%。

資料來源：國際能源署, 資料日期：2016-2050(2022 年後為預估值)

綠電商機中，「太陽能」、「風能」、「多元再生能源」、「電池及儲能科技」、「其他替代能源」五大領域看俏，以美國、中國、歐盟、日本和中國正在競相引領的新興氫經濟為例，預計未來可以改變全球能源格局，高盛預估，總計 5 兆美元將直接投資於氫能供應鏈，至 2030 年氫能發電的總潛在市場價值將可翻倍。

資料來源: 高盛 資料時間 2022/7

布局綠電 ETF 環保又能有獲利機會

如何錢進綠電商機？ETF 是不錯的選項。以「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 基金」為例，具有涵蓋綠電完整產業鏈、ESG 指標評比、優選全球綠電菁英及小額投資等四大優勢，很適合投資人藉此參與綠電兆元商機。

該檔 ETF 追蹤 ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數，成分股配置全球與太陽能、風

能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業，涵蓋完整受惠產

業鏈；並納入晨星旗下 Sustainalytics 提供之 ESG 風險分數，剔除高風險的危

險企業，只涵蓋環境永續之綠能企業。

以 ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數於 7/29 指數成分為例，太陽能逆變器微型

大廠 Enphase Energy、全球最大離岸風電商 Orsted、全球氫燃料電池系統領導

廠商 Plug Power、日本電子領導大廠 TDK 等，都是各綠電領域中，數一數二的菁英。

「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 基金」即將於 10 月 3 日開始募集，最低只要 1 萬 5 千元，讓投資人可以小額投資綠電，做環保又能掌握未來投資大契機。

以上個股非推介股票，僅為示意參考，實際投資需視當時指數成分而定，投資

人需衡量自身投資風險。



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「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」(以下簡稱標的指數)係由 ICE Data Indices,LLC 或其關係企業所擁有，且已由 ICE Data Indices, LLC 授權予富邦投信使用。標的指數為 ICE Data Indices, LLC 與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所維護。ICE Data Indices,LLC 與富邦投信或其關係企業並無附屬關係。富邦投信已與 ICE Data Indices,LLC 就使用標的指數簽署授權契約。富邦投信或富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 證券投資信託基金 (以下簡稱本基金) 並非由 ICE Data Indices, LLC 資助、擔保、分銷或推廣，且 ICE Data Indices, LLC 對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。指數過去表現不代表未來表現。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1. 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2. 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有，基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況)，使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金追蹤單一標的指數，且指數成分股為綠能 ESG 相關類股，其組合雖經挑選達分散適合之成分股，但仍不排除存在類股過度集中的風險，經理公司將盡善良管理人之注意義務，以降低類股過度集中之風險，但不表示該風險得以完全規避。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計 110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金屬於全球指數股票型基金，投資區域以全球成熟市場為主，行業範疇涵蓋太陽能、風能、水力發電、氫能、地熱發電、生質能、電池及儲能科技、其他再生能源等行業，因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，屬於能源、替代能源產業，其風險報酬等級屬 RR4。此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險) 本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。此外，標的成分股若屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，本基金基於控管政經風險而無法持有，將使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。富邦證券投資信託股份有限公司【富邦投信獨立經營管理】

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