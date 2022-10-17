國民ETF 0056配息維持2.1元 將挑戰連12年填息紀錄

「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 今 (17) 日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣 2.1 元，10/18 為除息前最後買進日，10/19 進行除息交易，11/22 發放配息。

0056 自 2007 年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除 2008、2010 這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011 年至 2022 年已連續 12 年配息，至 2021 年完成年年填息紀錄，今年將挑戰連續 12 年填息紀錄。

截至 10/14，0056 過去一年受益人數成長 29.3 萬，規模增加 569 億，最新受益人數達 81.5 萬人，規模 1,591 億元，反映台股高股息 ETF 的蓬勃發展。伴隨高股息議題漸被市場所關注，元大投信建議投資人對於 ETF 配息的評估，首要關注 ETF 配息率是否與指數息率相近，避免單次配息偏離合理值太多。

至於收益分配組成項目部分，元大投信說明，0056 配息率貼近指數息率，其中配發項目依據公開說明書定義主要包含現金股利、利息所得、已實現資本利得等項目，投資人收到收益分配通知書上各項目的金額，按當次收益分配可配項目依比例配發。

另外，ETF 為被動操作，以追蹤指數表現為目標，資本利得主要來自於固定季調整或半年調整產生的交易結果，不會有「主動獲利了結成分股，取得資本利得作為收益分配的情形。」

元大投信提醒，投資人除選擇高股息 ETF 時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使 ETF 長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。