〈台股盤前要聞〉鴻海科技日登場、筆電Q4市況續疲 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海科技日將於 10 月 18 日登場，四大亮點包含 3 款電動車、車用關鍵零組件、車用軟體及鴻海研究院技術成果；PC 市況低迷，品牌大廠主管認為第四季價格有壓，營運力求持平，代工廠也看淡出貨展望。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

鴻海科技日本周登場 四大亮點搶先看

鴻海 (2317-TW) 科技日將於 10 月 18 日登場，四大亮點包含展出 3 款電動車、車用關鍵零組件、車用軟體、鴻海研究院也將首度展出技術成果。閱讀全文...

PC 市況低迷 代工、品牌廠 Q4 審慎保守

全球景氣面臨下行風險，個人電腦 (PC) 也難逃衰退命運，市場傳出，PC 晶片處理器大廠英特爾 (INTC-US) 因應市況，擬規劃裁減人員、削減成本，品牌大廠主管直言，第四季價格很有壓力，營運力求持平，觀察代工廠展望，普遍也看淡出貨展望。閱讀全文...

IC 設計廠再撐一季 晶圓廠明年「以價換量」

自聯準會強勢升息後，終端消費需求急凍，IC 設計業者因夾在品牌廠與晶圓代工廠兩隻大象的中間，獲利空間明顯承壓，業界預期，晶圓代工明年初折舊壓力就會大於價格壓力，屆時可望「以價換量」，願意在價格方面讓步，IC 設計業者也可鬆口氣。閱讀全文...

通膨壓力未降、聯準會續升息 衝擊金控獲利動能

聯準會升升不息，但金融業卻沒甜頭可嚐，上市櫃金控前 3 季獲利較去年同期大減逾 3 成，受股債劇烈震盪、財務操作難度大增，加上經濟衰退可能使企業投資縮手，衝擊金控獲利動能。閱讀全文...

台積電開晶圓代工廠第一槍 半導體業掀資本支出下修連鎖效應

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 宣布資本支出縮減 2 成，成為首家下修資本支出的晶圓代工廠，力積電 (6770-TW) 也跟進大砍超過 4 成。閱讀全文...