PC市況低迷 代工、品牌廠Q4審慎保守

全球景氣面臨下行風險，個人電腦 (PC) 也難逃衰退命運，市場傳出，PC 晶片處理器大廠英特爾 (INTC-US) 因應市況，擬規劃裁減人員、削減成本，品牌大廠主管直言，第四季價格很有壓力，營運力求持平，觀察代工廠展望，普遍也看淡出貨展望。
不光英特爾示警 PC 市況下滑，超微 (AMD-US) 之前就預告第三季財報將受個人電腦 (PC) 需求疲軟、供應鏈問題影響，將不如原先預期，也凸顯整體供應鏈需求低迷。
宏碁 (2353-TW) 亞太區營運總部暨台灣區總經理日前出席活動就坦言，第三季亞太區剩有印度、印尼等雙印市場維持成長，推估與宏碁近年擴大布局在地生產有關，目前第四季營運亮點不多，將力拚營運與去年同期持平，全年守住正成長，並以優於市場平均為目標。
筆電代工廠同樣對第四季出貨保守，廣達 (2382-TW) 表示，第四季在第三季高基期影響下，將略為衰退，並估今年全年出貨量將從去年 7530 萬台歷史高點，下滑至 5500-5900 萬台，年減 21.6-26.9%，仁寶 (2324-TW) 同樣表示，第四季能見度並不高。
緯創 (3231-TW) 依目前訂單評估，預估第四季筆電出貨將季減 1 成以內，桌機、顯示器出貨則估持平第三季水準，英業達 (2356-TW) 也認為第四季筆電出貨將較季減近 1 成，伺服器、智慧裝置出貨則可望與第三季持平。