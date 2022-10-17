工具機廠擴大航太布局 程泰拿下大廠訂單吸引買家上門

為擴大布局利基市場，提升競爭力，近來工具機廠相繼加大航太領域布局，工具機大廠程泰 (1583-TW) 順利拿下國內一線航太大廠訂單，交貨五軸機，也吸引國內外許多廠商上門洽單，將成為未來營運一大成長動能，而百德 (4563-TW) 也在航太市場占有一席之地、東台 (4526-TW) 則有所斬獲。

隨著電動車市場蓬勃發展，汽車產業原先使用工具機生產汽車零件的需求也因此下滑，但也讓工具機廠轉型朝更高附加價值的電動車市場邁進，大啖相關商機，另一方面，也積極透過加大航太、半導體等領域布局，持續推升產業需求成長。

程泰耕耘五軸機超過十年，近來隨著切入航太領域，逐漸邁入收割期，五軸車床已交貨給國內航太大廠，可望成為助攻未來營運向上的一大引擎。

百德 2019 年併購 Winbro 工具機集團後，正式跨足航太產業，目前營收占比達到 35%，並已與英國勞斯萊斯洽談 2023-2025 年要交機的航太設備訂單，並看好隨著各國旅遊禁令逐漸解封，航太業復甦將超乎預期，帶動上游產能同步擴增。

為因應全球消費性電子需求放緩，導致中國 PCB 業者減少採購 PCB 鑽孔機，東台積極擴大電動車領域布局，先前已併購法國 PCI-SCEMM、奧地利 Anger 兩工具機廠，攜手搶攻美國電動車設備訂單，旗下亞太菁英及榮田精機也加大航太產業布局力道。

