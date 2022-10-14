〈台股盤後〉百花齊放強彈317點重返萬三 周線仍收黑

台股今 (14) 日隨美股強勢反彈下，終場大漲 317.39 點或 2.48%，收在 13128.12 點，一舉收復萬三，盤面上百花齊放，合計上市櫃個股上漲家數超過 1400 家，權王台積電 (2330-TW) 更大漲 4.3%，重返 400 元之上，半導體、IC 設計、ABF 族群也跌深反彈，成交量達 2067.03 億元。

櫃買指數表現強過集中市場，終場上漲 4.82 點或 2.96%，收在 167.45 點，不過統計本周集中市場仍下跌 574.16 點，周線再度翻黑。

觀察電子權值股表現，台積電法說會雖然下修資本支出、調整產能規劃，但在美股強彈、利空出盡氛圍帶動下，大漲近半根停板，終場收在 412 元，也領軍半導體族群強彈，力積電、聯電強漲逾 6%，世界先進同樣超過半根停板，其餘權值股中，日月光投控、鴻海、大立光也都收紅。

盤面上 IC 設計族群跌深反彈，創惟、新唐、天鈺、亞信、立積、譜瑞 - KY、力智、凌陽、智原等均亮燈攻上漲停價位，敦泰、矽創、鈺創等漲幅也都超過 8%，聯發科漲幅也有 7% 以上，ABF 載板三雄同步回神，南電、欣興、景碩亮燈鎖死。

儘管盤面多方點火，但航空雙雄卻持續走疲，國境解封行情失靈，長榮航、華航雙雙重挫逾 3%，近期強漲的觀光族群也漲多拉回，易飛網一度殺到跌停，五福、山富等也被壓在盤下。

展望後市，由於美國 9 月消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 仍高於預期，加深市場對聯準會 (Fed) 升息 3 碼打通膨的預期，且美元獨強持續打擊其他貨幣，短期全球經濟依舊面臨嚴峻考驗，而台積電昨日法說也釋出下修資本支出等訊息，短期操作仍宜謹慎保守。