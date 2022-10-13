〈房產〉房地合一稅首見連續衰退4個月 市場交易高峰已過

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年 9 月為 30.2 億元，年增幅 92%，不過個人房地合一稅收已經反映交易量縮，連 4 個月走跌，也是房地合一稅上路以來首次連衰退 4 個月，惟房地合一稅收仍呈現緩降走勢，顯示市場交易高峰期已過。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅逐漸反映近月交易量能縮減，雖然趨勢是逐月減少，但減少幅度不大，反映近期出售的不動產，仍有明顯增值。

統計顯示，今年 9 月個人房地合一稅收為 30.2 億元，年增 92%，主要是去年房地合一 2.0 新制上路，許多交易搶在上路前完成，導致 8、9 月的基期較低，不過今年稅收 5 月出現 35.6 億元的高峰後，個人房地合一稅收已經連續 4 個月衰退，且 9 月的個人房地合一稅收創近 6 個月新低，的確反映市場降溫跡象。

比較 9 月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的 5.5 億元，月減 2%，其次是新北市 4.6 億元，月減 8%，高雄市 9 月房地合一稅收 4.5 億元，月減 10%，台南市為 2.8 億元，月增 13%，結果房價最高的台北市，反而個人的房地合一稅收位居六都之末。

曾敬德表示，今年 5 月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量能下滑，不過因預售換約被納入房地合一稅收內，房地合一稅收還能維持穩定的量能，惟短期內市場交易狀況仍未見轉熱，預料未來幾月的房地合一稅收仍有可能下探。