〈房產〉全台大都會房市交易下滑2成 台中逆勢突圍

全台六都分別公布 9 月「建物買賣移轉棟數」，交易量合計 1 萬 8358 棟，月減 4.2%，年減 14.2%，包括雙北及高雄、台南四都 9 月衰退幅度都超過 2 成，累計前 9 月移轉棟數 18.75 萬棟，年衰退 1.4%。

在台灣重要都會區房市交易走疲中，以台中房市交易表現最突出，台中 9 月建物買賣移轉棟數 4098 棟，月增 1.8%，年增 2.2%，累計前 9 月建物買賣移轉棟數 3.75 萬棟，年增 6.5%。前 9 月六都以高雄及台南的表現最差，分別衰退 9.8% 及 7.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說， 9 月建物買賣移轉棟數主要反映 8 月至 9 月初的市況，全球通膨攀高，而俄烏戰爭未歇，通膨難有趨緩的機會，經濟復甦力道放緩，全球股、匯市出現大幅震盪，衝擊民眾對經濟前景的信心，加上 8 月初兩岸關係緊張，地緣政治風險增，面對諸多不確定性環繞，讓市場觀望氣氛濃厚，民眾購屋態度轉趨謹慎，房市交易熱度降溫。不過桃園與台中因交屋潮挹注下，交易量不減反增。

陳金萍指出，去年房市受惠豐沛資金、低利環境、台商回流等利多匯集下，表現亮眼，反觀今年，疫情仍未穩定受控，且全球貨幣緊縮、升息、地緣政治風險等變數影響，經濟前景恐不樂觀。國內景氣燈號連 6 綠，但再降 1 分就落入黃藍燈，第四季國內經濟景氣面臨挑戰，而消費者信心指數也創 13 年新低。

此外，觀察 8 月五大行庫房貸利率已飆升至 1.729%，創逾 6 年新高，加上央行於 9 月再升息半碼，後續房貸利率將再攀升，2% 的房貸利率已為期不遠，若利率持續升升不息，恐衝擊民眾購屋意願。

房仲業者指出，今年累計前三季交易量較去年同期衰退，再度回到負成長，且後市變數仍多，且去年第四季六都建物買賣移轉棟數平均每月為 25,856 棟，今年即使是交易最熱絡的 3 月也僅 2 萬 5257 棟，因此，預期今年第四季房市難有去年同樣的激情表現，今年全年交易量負成長態勢已難扭轉，量縮格局已定。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從買賣簽約到完成移轉登記，通常需要一個月到一個半月間，因此 9 月的移轉大概反映 7 月下旬到 8 月的市況，當時市場受到 8 月對岸軍演等影響，導致市場交易量萎縮，台灣央行第三次升息則是 9 月下旬的事情，尚未反映在移轉數據上，雖然第三季市況轉差，但去年第三季也是受到疫情衝擊而基期較低，加上本季還有交屋撐住移轉量，實際的交易狀況還是偏向量縮走勢。

曾敬德表示，以 9 月交易市況還是維持相對低迷來看，下個月的移轉數據恐怕還是不太樂觀。