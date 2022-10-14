〈房產〉永義房屋上市一年破120店 35%聯賣率 總銷金額突破160億元

永慶房產集團旗下最新加盟品牌「永義房屋」，去年 7 月開放加盟、同年 9 月即開出第一家店，上市一年全台簽約店數已突破 120 家，迅速搶占各大都會區，展店速度之快、令人驚艷！

在平均年齡只有 39 歲的永義房屋店東們領軍之下，累積總銷金額已突破 160 億元，聯賣率 3 成 5，助攻超過 2.6 億元聯賣業績，儘管受到嚴峻疫情、通膨、升息等因素衝擊，仍以新人之姿交出漂亮的成績單。

永義房屋是永慶房產集團以超過 30 年的成功經驗打造出的全新加盟品牌，加上集團誠實形象深植人心，讓永義房屋以清新、誠實的形象，深受年輕店東青睞。永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理開心分享，永義房屋不只店東平均年齡僅 39 歲，店長、經紀人的平均年齡也都在 40 歲以下，其中不乏房仲二代創業加盟，儼然成為事業傳承的最佳舞台。此外，別具一格的「人機合體」科技特色，以及將聯賣機制整合到系統平台上，也是吸引年輕人加入的誘因之一。

過去市場上，一個全新品牌的理念要獲得消費者肯定，並達到 100 家店的規模，往往需要 7-8 年的時間，但永義房屋在一年內就做到了，表示消費者對「誠實房仲」需求殷切，有了消費者的認同與支持，加盟店有業績、才能展店拓點，集團才能持續擴大規模。

莊志成總經理指出，永義房屋享有高規格科技系統及數位工具等資源，將智能服務置入關鍵流程中，以提供精準、完整且即時的資訊，提升媒合效率，不僅贏得眾多竹科、中科的科技新貴青睞，也獲得店東長、經紀人們高度認同，在新竹、台中展店特別快速！我們歡迎認同品牌理念，想創業挑戰更大事業舞台的同路人一起加入，擴大誠實服務理念，造福更多消費者。

永義房屋大順龍華加盟店吳浩銘店東堅持集團誠實服務，贏得眾多客戶信任，是成功的重要關鍵。(圖：永慶提供)

全台第一間永義房屋－永義房屋大順龍華加盟店，去年 9 月開幕，第一個月就創下千萬業績，今年業績也已突破 4,300 萬元，平均單月業績將近 500 萬元！店東吳浩銘表示：「永義房屋雖然是新品牌，但品牌識別度很高，誠實、清新的形象，不只吸引許多年輕人嘗試房仲經紀人工作，也讓消費者第一印象就很好，願意委託我們。」

今年永慶加盟總部推動誠實服務承諾，讓吳浩銘十分認同，「部分屋主擔心屋況瑕疵講出來，會影響成交和價格，常會希望我們不要講。但畢竟誠實告知才能免除後續消費紛爭，就算會失去眼前這個客戶，我與團隊夥伴們都還是會堅守誠實。」誠實告知不僅有效減少客訴處理的時間，也獲得更多消費者的信任。吳浩銘已經預約好明年再開一間永義房屋，要帶領更多人一起提供誠實服務，擴大事業版圖。

有總部資源和友店的奧援，讓第一次創業的永義房屋新竹金雅悅光加盟店饒雪容團隊，6 個月業績逼近 7 千萬元。(圖：永慶提供)

永義房屋新竹金雅悅光加盟店東饒雪容第一次創業，就選擇永義房屋。加盟 6 個月，業績已逼近 7,000 萬，其中超過 3 成業績來自聯賣，成績相當亮眼。自台慶不動產創業的她，深知永慶加盟四品牌深度聯賣的好處，只要在〈i 智慧系統〉輸入篩選條件，即可進行跨品牌配對，就算是新品牌，也不怕找不到客戶、或可銷售的案件，提高了成交的機率，她不諱言的說，聯賣成交真的很快！

帶店用心的饒雪容，旗下 5 成同仁沒有房仲經驗，由她親自培育，現在人人都有業績。她謙虛地說，比起當經紀人，創業真的很辛苦，人才招募、店務管理、財務管理樣樣都要自己來，幸好有總部資源力挺，加上友店間不吝嗇的分享與奧援，讓管理更有效率、更輕鬆，也帶動業績穩定成長。

而原本已有一家永慶不動產的紀志輝店東，則看中永義房屋承襲永慶不動產的高規格系統資源，對永義房屋的未來前景相當看好，因此加盟成立了永義房屋南屯豐樂捷運加盟店。今年累積業績直逼 4,000 萬元，聯賣制度的強大優勢，也帶動業績聯賣率將近 3 成。紀志輝分享，一加入永義房屋，即可與全台集團內 1 千多家加盟店、2 萬多名經紀人合作，共享 17 萬多個物件，大大節省人員。

永慶加盟四品牌友店合作共好的團隊精神，協助永義房屋藝文展演加盟店趙儀君團隊成立僅 6 個月，業績突破 7500 萬元。(圖：永慶提供)

自 21 世紀不動產轉招的永義房屋藝文展演捷運加盟店東趙儀君，看準永慶房產集團市佔率高、科技系統不斷進化，且擁有健全的聯賣環境，今年 4 月在桃園開幕第一家永義房屋，目前總業績已突破 7,500 萬元。趙儀君說，永慶的深度聯賣制度結合科技系統，能快速媒合、加快成交速度，是成功的關鍵，助攻近 6 成業績；此外店與店之間的相互支援合作，讓他深刻感受到「合作共好」的威力。

趙儀君補充，雖然永義房屋是全新品牌，但永慶集團強大的品牌力能快速奠定消費者的信任，「客戶只要看到永慶房產集團的名片，就會露出安心的神情。」

同樣來自 21 世紀不動產、年僅 30 歲的永義房屋崇善文化加盟店東劉亦宸，感受到最大的不同是永慶房產集團管理制度的完善，「永慶的經管會常舉辦各式教育訓練和課程，協助店東掌握最新產業趨勢，讓我們在經營管理上更快上手，還會舉辦運動競賽，增加與友店夥伴交流的機會，對凝聚同仁向心力也很有幫助，讓我有信心開出 5 間永義房屋加盟店。」

劉亦宸對永義房屋的科技工具也讚譽有佳，她分享，透過〈行動智能經紀人 APP〉，店東能即時掌握同仁工作狀況，不需花時間等待回報，同仁也能更有效地安排工作進度。加盟至今僅 4 個月的時間，8 成以上的同仁都有業績。預計年底會開幕第 3 間永義房屋，再創事業高峰。

莊志成總經理指出，今年永慶加盟四品牌推動誠實服務承諾，吸引眾多加盟店東長的認同，並具體實踐於服務當中，消費者的肯定回應，也正向鼓舞著店東長，堅持誠實才是永續經營的關鍵。未來，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產將持續發揮影響力，不斷擴大永慶集團的誠實服務，推動房仲業最重要的企業社會責任，保障消費者權益、共創公平交易環境。