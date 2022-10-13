〈房產〉北台灣Q3新屋房價再衝高 新竹年漲幅逾44%最高

市調機構統計，北台灣各縣市今年第三季新成屋、預售屋房價仍全面走揚，各縣市平均年漲幅約 18.1%，更創波段漲幅新高；其中，以新竹縣市年漲幅逾 44% 最高，其次爲桃園 19.8%，但今年下半年預售屋的供給量明顯增加中，漲勢恐已進入末升段。

住展研發長何世昌表示，2022 年台灣房市不平靜，幾乎月月有利空，但因賣壓偏低，再多的利空仍未能擊退房市多頭鋼鐵般的鋒芒；賣壓低的關鍵在於房地合一稅延長重稅閉鎖期、缺工等原因所導致，但今年下半年預售屋供給量已明顯增加，假如買氣依舊遲滯，雖然今年底前房價不至於反轉，但留給多頭的時間恐怕不多。

何世昌認為，北台灣房價在第三季續創歷史新高，畢竟房價沒有無限上漲這回事，預估第四季漲幅將開始收斂，年增幅將由第三季高峰往下滑。至於房市多頭能否延續多久，關鍵就看選後遞延性買盤能否出籠；如選後買氣能回籠，多頭將會得到「補血」續命的機會，否則 2023 年唯恐凜冬將至。由於這波多頭主升段漲幅甚大，以及經濟環境急速惡化，預估末升段可能被壓縮到只剩一至二季。

住展統計資料顯示，台北市今年第三季新建案房價來到每坪 105.6 萬元，季增約 4.2%，已連五季改寫新高，年漲幅擴大至 12.7%。

北市各行政區第三季房價全部走升，原本萬華、文山漲幅相對落後，第二季前新建案均價還在 6 字頭，第三季起均價全都要 7 字頭起跳，意味著台北市均價 6 字頭的行政區首度絕跡；其中，萬華更出現史上第一個平均開價破每坪百萬元的建案。

新北市第三季新建案房價漲到每坪 46.9 萬元，季增約 3.1%、年增約 10.4%，連續四季刷新新高。何世昌指出，由於永和今年出現推案空窗期，買盤外溢至鄰近的中和周邊區段，中和新建案房價直線飆升至 6 字頭，成為新北市房價水準第二高的行政區，僅次於永和。

桃園市第三季新建案房價為每坪 30.9 萬元，季增約 2%，年漲幅約 19.8%。由於今年第二季前房價漲勢凌厲，桃園南崁、八德等地房價水位追平或高於新北市外圍衛星城鎮，部份買盤流回新北市，使桃市第三季買氣快速轉淡，新開賣的建案售價大多走平實路線，以致於第三季房價單季漲幅僅 2%。。

新竹地區市況雖然同樣趨緩，但買氣減幅較小，而建案售價依然測試消費者底線， 第三季新建案房價續漲至每坪 35.7 萬元，季漲幅 7.9%，年漲幅高達約 44.5％。以年漲幅來看，新竹為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市。