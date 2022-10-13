醣聯兩新藥明年有進展 生物相似藥進臨床 同步啟動授權

台灣醣聯 (4168-TW) 今 (13) 日舉行法說，總經理楊玫君表示，旗下兩項新藥明年將有進展，包括生物相似藥進入臨床試驗，且有潛在授權對象、以及抗體新藥 GNX102 明年上半年將完成一期臨床。

醣聯開發的抗體新藥 GNX102，主要是針對 13 種固體瘤癌症，並在美國、台灣啟動一期臨床試驗，預計收 35 名癌末病患，雖然收案進度一度受疫情影響，不過目前收案量已超過一半。

其中，醣聯在美國共與 5 家臨床試驗中心合作，涵蓋大腸直腸癌、非小細胞肺癌、胰臟癌等適應症，不過考量美國難以收到胃癌患者，為加快收案進度，因此在台灣啟動臨床收案，與兩家醫學中心合作，目標收 10 位以上胃癌患者。

楊玫君表示，抗體新藥 GNX102 一期臨床預計明年上半年完成，目前也有潛在授權合作對象，除了期望能共同合作開發，若臨床展開二期後，也有機會取得較多的授權金。

生物相似藥方面，醣聯與日本三菱瓦斯化學合作開發治療骨質疏鬆症的生物相似藥 SPD，預計明年上半年在日本展開一 / 三期臨床試驗，並收 100 名受試者，由於是針對慢性病患者，預計需要兩年觀察期。

楊玫君說，骨質疏鬆生物相似藥確實有與日本藥廠正在洽談中，目標 2027 年該藥品上市後，初步先鎖定日本市場，未來會擴展至全球。

其他藥品開發部分，醣聯近年積極投入前驅抗體 (Pro-antibody) 技術平台，目前開發出的次世代抗體藥物 GNX201，可避免抗體與正常組織上的抗原結合，提升抗體對腫瘤的選擇性，同時把副作用降至最低。

初步研究結果顯示，GNX201 可大幅降低藥物與正常組織的反應，且在相同劑量下與對照組有同等腫瘤抑制效果，醣聯規劃，2023 年底前 GNX201 完成臨床前試驗，2024 年通過 IND(新藥臨床試驗) 申請，進入人體臨床試驗。