〈泰宗法說〉反覆泌尿道感染新藥 明年完成三期臨床

泰宗 (4169-TW) 今 (28) 日召開法說，新藥進度開發方面，旗下預防反覆性泌尿道感染新藥 U101，預計明年完成三期臨床試驗、B 肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤檢測產品，預計第四季送 LDTs 認證。

總經理王雅俊表示，旗下研發的預防反覆性泌尿道感染新藥 U101，為全球首個非抗生素的藥物療法，其三期臨床試驗正在台灣 12 個醫學中心進行收案，目標明年底收完 348 位病患後，觀察 6 個月治療療程並於年底完成試驗、2024 年向台灣 TFDA 提出新藥審查登記 (NDA)。

王雅俊解釋，反覆性泌尿道感染主要是膀胱內層的 GAG、多醣蛋白物質保護層被破壞，尿液中的刺激物或細菌直接影響真皮層，造成泌尿道感染，若半年內發生 2 次或 1 年 3 次，就能視為反覆性泌尿道感染。

目前該疾病尚無藥可醫，多以系統性治療為主，如服用抗生素並搭配補充賀爾蒙製劑、免疫製劑、益生菌、蔓越莓等，醫師則會再叮囑改善個人衛生習慣，但此治療方式只能抑制細菌產生並無法修復 GAG 層。

王雅俊補充，反覆性泌尿道感染容易造成頻尿、下腹疼痛、血尿等，情況嚴重將可能演變成腎盂腎炎、敗血症甚至導致休克，具有致命風險。據統計，國內有嚴重反覆性泌尿道感染患者約 35 萬人，輕症者近 100 萬人；歐美、亞洲等地也分別約 1700 萬、5560 萬名病患。

泰宗透過旗下 CatCHimera 肝癌檢測平台開發出三項產品，分別為 B 肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤檢測產品、中晚期 B 肝肝癌 MRD 篩檢及肝癌早期檢測平台，其中，B 肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤檢測進度較快，已經在四大醫學中心臨床試驗完成收案，預計年底前送件 LDTs 認證。