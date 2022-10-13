〈力積電法說〉前三季EPS 5.94元賺逾半股本 超越去年全年

力積電董事長黃崇仁。(鉅亨網資料照)
力積電董事長黃崇仁。(鉅亨網資料照)

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠產能稼動率維持相對高檔，稅後純益達 60.71 億元，季減 13.55%，年增 37.42%，每股稅後純益 1.61 元，雙創歷史第四高，前三季則已賺逾半個股本、每股純益 5.4 元，超越去年全年的 4.92 元。

力積電第三季營收 191.84 億元，季減 12.13%，年增 10.95%，毛利率 46.4%，季減 4.7 個百分點，年增 2.9 個百分點，營益率 33.3%，季減 7.1 個百分點，年增 1.59 個百分點，稅後純益 60.71 億元，季減 13.55%，年增 37.42%，每股稅後純益 1.61 元。

力積電前三季營收 617.24 億元，年增 34.58%，毛利率 49.54%，年增 10.27 個百分點，營益率 38.1%，年增 9.73 個百分點，稅後純益 197.15 億元，年增 99.3%，每股稅後純益 5.4 元。

以產品別區分，力積電第三季仍以 DRAM FDY 為主，比重達 28%，與上季相當，高壓邏輯驅動晶片 (HV) 則隨著面板市況急凍，客戶下單需求放緩，比重也自前季的 26% 降至 20%，分離式離散元件 (Discrete) 則為 14%，其他如 CIS、PMIC、IMC、Specialty DRAM 則都在 1 成左右。

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