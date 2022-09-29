安邦生技非小細胞肺癌新藥將啟動二期臨床

精準醫療新藥開發商安邦生技今 (29) 日宣布，在國家生技研究園區的實驗室正式開幕，旗下治療基因突變的非小細胞肺癌 (NSCLC) 新藥已通過美國 FDA 核准，將在多個國家啟動二期臨床試驗，此外，同步計畫在美國成立新公司。

安邦生技成立於 2019 年，經營團隊包括共同創辦人謝興邦、執行長徐祖安以及總經理薛博仁等人，都曾在國衛院進行新藥研發多年，公司今年 8 月完成階段性募資，目前旗下有 ABT-101、ABT-201 及 ABT-301 三項產品。

其中，ABT-101 是向國衛院專屬授權技轉，針對具有 HER2 Exon 20 基因突變的非小細胞肺癌 (NSCLC) 進行治療，並已通過美國 FDA 核准進入臨床二期，後續將逐步在美國、日本、韓國、澳洲等地區展開。

ABT-201 則還在臨床前研發階段；ABT-301 為小分子廣泛性組織蛋白去乙醯酶 (HDAC) 抑制劑，目前已完成一期臨床試驗，同樣取得美國 FDA 核准執行二期臨床。

安邦表示，雖然目前肺癌五年存活率，從 12.6% 提高至 27.3%，但大部份非小細胞肺癌突變亞型至今仍無相關標靶藥物可以使用。另外，肺癌死亡率高居台灣十大癌症之首，每年新增超過 1 萬名患者，其中非小細胞肺癌比重達 85%；全球則每年新增 200 萬名非小細胞肺癌病患。

執行長徐祖安表示，隨著基因體科學日新月異，基因檢測趨於普及，雖然現今能精準找出病灶，但藥物研發卻仍跟不上進展，存在一定落差。安邦在新藥研發及臨床試驗接軌都有經驗，將加速新藥研發，期望未來能成為像美國安進、瑞士羅氏、諾華一樣的頂尖醫藥公司。

策略長羅浚晅指出，新藥開發充滿許多困難與不確定性，包括精準選題、專利布局、平台整合、財務規劃等，更重要的是需要有國家政策支持，和國際市場的共同參與。此次邀請多位醫師、牙醫師、護理師等醫事人員共同參與，樂見台灣從醫療服務大國能逐漸成為先進的醫療產業大國。