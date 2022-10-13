中國造車工藝又獲肯定 BYD Atto 3在Euro NCAP評鑑拿5星

中國造車工藝又獲肯定 BYD Atto 3在Euro NCAP評鑑拿5星 (圖片：AFP)
中國造車工藝又獲肯定 BYD Atto 3在Euro NCAP評鑑拿5星 (圖片：AFP)

據《路透》報導，中國電動車製造商比亞迪 (BYD)(002594-CN) 的電動跨界休旅車「Atto 3」，周三 (12 日) 拿到歐盟新車安全評鑑協會 (Euro NCAP) 的 5 星評等。而其他同樣拿到 5 星評等的車輛，還包括德國賓士 (Mercedes Benz) 的高級電動轎車「EQE」等。

另外在 4 星評等方面，則有來自歐美 Stellantis 車廠和中國東風汽車 (00489-HK) 合資生產的雪鐵龍 (Citroën) 品牌電動跨界休旅車「C5 X」，以及法國雷諾 (Renault) 和中國江鈴汽車 (000550-CN) 合資生產的電動轎車「Mobilize Limo」等車款。

雖然 Euro NCAP 不是為了汽車道路行駛性能的認證單位，但其汽車安全測試結果，也廣受歐洲消費者們關注。而汽車製造商如果在 Euro NCAP 測試拿到優良成績，也會在汽車廣告當中大力宣傳。

在上個月 (9 月) 時，中國長城汽車 (601633-CN) 旗下「魏牌」(Wey) 的插電式油電休旅車「摩卡 PHEV」(Coffee 01)、以及「歐拉」(Ora) 品牌的電動轎車「好貓」(Funky Cat)，也都拿到 Euro NCAP 的 5 星評等。

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