中國汽車出口 躍全球第二 超越德國

中國汽車工業協會的數據顯示，8 月中國汽車出口數量達 30.8 萬輛，年增 65%，是中國單月汽車出口首度突破 30 萬輛，且頭八個月累計汽車出口超越德國，僅次於日本。

《證券時報》周二 (11 日) 報導，中國汽車工業協會的數據顯示，今年 8 月中國汽車出口數量達 30.8 萬輛，年增 65%；其中，新能源車出口數量年增逾 9 成。

中國汽車工業協會整理海關數據，今年 1 到 8 月，中國汽車商品出口金額排名前 10 名的國家分別為美國、墨西哥、日本、比利時、英國、俄羅斯、德國、韓國、澳洲和沙烏地阿拉伯。

根據國際汽車製造業組織 (OICA)，在距今 20 年前的 2002 年，全世界的汽車出口數量為 2210 萬輛，當中德國和日本的汽車出口都超過百萬輛；根據中國汽車工業協會數據，當年中國汽車整車出口僅有 4.31 萬輛，若扣除雪地車輛和高爾夫球車等，就只剩下 2.2 萬輛。

而根據英國 Just Auto，2021 年的中國汽車出口達 201.5 萬輛，首度突破 200 萬輛，輸給日本 (382 萬輛) 和德國 (230 萬輛) ，全球排名第 3，和第 4 名的南韓 (152 萬輛) 之間也有相當大差距。

跨入 2022 年，根據中國海關總署統計，1 到 8 月中國汽車出口數量累計達 191 萬輛，年增 47.5%，逼近去年全年汽車出口數量，僅次於日本，超越德國。在該段期間，中國新能源車出口貢獻良多，累計達 34 萬輛，年增 97.4%。

中國國務院發展研究中心產業經濟研究部部長王金照，在今年 9 月舉行的第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會上表示，2021 年中國新能源車出口占全球 1/3，是全球新能源車的最大出口國。

長城國瑞證券研究報告指出，一個可能改變全球製造業結構的趨勢已經開始，該趨勢就是中國崛起。隨著中國國產汽車在中國國內市場市占率不斷攀升，中國汽車品牌相繼佈局海外市場，加上國外受疫情衝擊導致汽車供給不足，將給中國汽車產業帶來巨大出口上升空間。