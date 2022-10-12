Honda砸7億美元 將在美國生產電動車

本田汽車周二 (11 日) 宣布，要在美國中西部俄亥俄州的現有工廠生產電動車，其中包括 2 座汽車組裝廠和 1 座引擎工廠，未來在這三座工廠將砸下 7 億美元進行修改，以合乎電動車生產需求。

另外，關於本田先前公布，將與南韓電池大廠 LG Energy Solution 共同出資設廠、生產電動車用電池的合作計畫，本田也在同日宣布，該電池工廠將落腳俄亥俄州。該公司在美國當地的電動車一條龍生產體制，也出現具體樣貌。

據《日本經濟新聞》報導，本田計劃俄亥俄州的 Marysville 和 East Liberty 兩座工廠，進行電動車組裝。目前 Marysville 工廠主要負責本田銷售主力「Accord」轎車、和高級車品牌「Acura」汽車組裝，East Liberty 工廠則組裝「CR-V」休旅車、以及 Acura 品牌汽車。未來這兩座工廠進行修改後，將投入電動車生產。

另外，位在俄亥俄州的 Anna 汽車引擎工廠，未來也將投入電動車用電池外殼等生產；在本田與 LG 合資工廠生產的電池模組、以及 Anna 汽車引擎工廠生產的電池零件，將供應 Marysville 等汽車組裝廠。

本田目標 2030 年之前，在北美市場銷售的新車中，電動車和燃料電池車的占比要達到 40%、且接著在 2040 年之前要達到 100%。該公司將於 2024 年推出「Prologue」等兩款電動車，而這幾款電動車是由本田與通用汽車 (GM-US) 共同開發，利用通用汽車的 Ultium 平台打造、且在通用汽車的工廠組裝生產。

採用本田獨自研發電動車平台的電動車，則預計在 2026 年問世，屆時將利用前述 Marysville、East Liberty 和 Anna 三座工廠來進行新車生產。而該公司與 LG 的合資工廠，預定在 2023 年動工、於 2025 年時完成生產體制。

這回本田決定在美國生產電動車，也是遵循美國政府政策；凡是美國消費者購買在北美生產的電動車，將可獲得政府補助。美國總統拜登周二 (11 日) 在一份聲明中，針對本田一連串的投資案表示，「這對美國而言是全新勝利，對俄亥俄州來說也是全新勝利」。