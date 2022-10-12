Nissan撤出俄羅斯市場 子公司以1歐元賣出、特別損失1000億日元

日產汽車 (Nissan) 周二 (11 日) 宣布撤出俄羅斯市場，在俄羅斯的子公司 Nissan Manufacturing Russia LLC 持股，將以 1 歐元 (約新台幣 31 元) 出售給俄羅斯國有「國家汽車工程研究院」(NAMI)。該項資產轉移，預料將衍生約 1000 億日元 (新台幣 218 億元) 的特別損失。

日產的俄羅斯子公司，其汽車組裝工廠設在俄羅斯西北部的聖彼得堡 (St. Petersburg)，是日產在俄羅斯國內的唯一工廠，從 2009 年開始營運，生產休旅車「X-Trail」和「Qashqai」等車款。

該工廠的產能一年約 10 萬輛，而 2021 年度產量約 4 萬 3000 輛。

但是今年 3 月受到俄羅斯侵略烏克蘭的影響，供應鏈大亂，無法取得來自歐洲和日本的汽車零件，該工廠的汽車組裝作業也從那時停止。

日產在俄國市場的新車販售，將持續到存貨賣完為止，已售出車輛的維修業務，短期間內也將持續進行。

在停止生產的這段期間，日產仍持續支付薪資給員工。該公司原本計劃停工到今年 9 月底為止，但日前決定將停工期拉長到今年 12 月底。

日產高層表示，俄羅斯工廠的產量不多，對公司業務造成的影響不大。

日產的俄羅斯子公司約僱用 2000 名員工，公司賣給 NAMI 之後，對員工生計造成的衝擊應可降至最小。