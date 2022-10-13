Fed會議紀要：降通膨仍為首要任務 但政策有適時調整必要

美國聯準會（Fed）周三（13 日）公布的 9 月 20 到 21 日的會議紀要顯示，為讓通膨回落到 2% 的目標，將在短期在把利率提高至限制性水準並維持一段時間，不過有幾位官員認為，調整升息幅度降低對經濟前景不利的風險非常重要。

會議記錄顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）官員認為，為實現穩定物價目標，須採取更嚴格的政策立場，同時指出由於通膨迄今幾乎沒有減弱跡象，因此上調實現物價目標水準所需的聯邦基金利率評估。有多數官員強調，在降通膨方面採取的措施太少所付出的代價恐比做過頭還大。

不過有幾名官員表示，尤其在當前全球經濟與金融環境充滿高度不確定性的情況下，調整進一步收緊政策的步伐，降低對經濟前景產生重大不利影響的風險是非常重要的，敦促在利率進入限制性之際須保持謹慎。

Fed 官員上月公布的預估中值顯示，預料到今年底將把基準利率升至 4.4%，明年增升息至 4.6%，對此美國明年將付出經濟成長放緩至 1.2%、失業率升至 4.4% 的代價。

會議紀要顯示，幾位與會者觀察到隨政策進入限制性區間，風險將變得更加兩面反映出下行風險，即對總需求累積的限制將高過讓通膨回到 2% 目標所需程度。

但由於一年多來通膨率仍維持在 2% 目標之上，因此官員一致認為把政策適當轉向限制性立場，能確保通膨不會變得根深蒂固，通膨預期也不會失控。

過去幾周市場認為，隨今年大部分時間內美國經濟放緩與失業率攀升，Fed 可能在明年會掉轉貨幣政策方向，然而根據周三公布的會議紀要看來無疑是粉碎市場期盼，因為 Fed 在升息結束後還會將高利率維持一段時間。

不過會議紀要也提到，官員認為通膨壓力會在未來幾年逐漸減弱，指出在評估累計政策調整對經濟活動與通膨影響的同時，在某個時候放慢政策利率上調的步伐將是合適的，但並未給出確切時間。

專家看法

安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，正如預期的那樣，關於通膨與經濟成長、就業的關係，記錄內容看來有點鷹派，至於流動性狀況，只是一筆帶過。

美國金融部落格 Zero Hedge 認為，值得注意的是，Fed 會議記錄內容的措辭暗示更多次升息，直到通膨穩定回落至 2%，有鑑於官員們致力於降低通膨，短期內調整政策的想法將延後。

市場反應

會議紀要公布後美股主要指數漲幅收窄，截稿前道瓊工業指數上漲 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲 0.04%，費城半導體指數跌近 0.6%。美國 10 年期公債殖利率報 3.9%、美元指數升至 113.265。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 81.3%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 18.7%。