Fed「二把手」鷹中帶鴿 增添謹慎升息可能性

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周一（10 日）重申，為確保通膨回落至目標水準，應在一定時間內保持貨幣緊縮，但她表示先前的升息已產生影響，在整體經濟中傳導仍需時間，目前密切觀察經濟前景的演變和全球風險。媒體認為，布蘭納德此番言論給 Fed 帶來謹慎升息的可能性。

布蘭納德在全美企業經濟協會（NABE）年會中表示，美國今年來經濟產值的減速超過預期，顯示貨幣政策收緊正在房市領域產生一些效果，但要在整個經濟中傳導還需要數月，而對物價的影響可能還要更久。

她也提到謹慎行事與依靠數據判斷方式，有助 Fed 了解經濟活動、就業與通膨是如何根據累積的升息影響而出現變化，為政策利率路徑的評估提供依據。

她並重申，貨幣政策將在一段時間內保持在限制經濟的水準，以確保通膨隨時間推移回到目標水準。

布蘭納德指出，世界各國央行同時收緊貨幣政策，海外需求走軟可能會波及美國。未來不確定性仍高，正在密切留意經濟前景演變與全球風險。

布蘭納德曾在上月的談話中表達類似的擔憂，不過從那時至今，其他 Fed 官員都在重申支持大幅升息，並未像她一樣提出謹慎升息的理由。

在演講後的問答階段，布蘭納德表示 Fed 縮減資產負債表助長貨幣緊縮，官員正在監控縮表對金融市場的影響。

當被問及 4.5% 的最終利率是否過高或過低時，布蘭納德拒絕替一個具體目標背書，表示政策將根據經濟數據而定。

美股主要指數在布蘭納德談話後跌幅收窄，道瓊工業指數一度轉漲 0.03%。美國 10 年期公債殖利率、美元指數持續走高，金價下跌近 2%。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 78.4%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 21.6%。