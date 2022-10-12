Fed梅斯特：央行打通膨未見進展還需繼續升息

克里夫蘭聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的梅斯特（Loretta Mester）周二（11 日）表示，儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此需要進一步收緊貨幣政策。

梅斯特周二在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的活動演講中表示，儘管經濟需求面有所緩和且供應面出現改善跡象，但央行在通膨降溫方面仍未取得進展，因此鑑於目前的通膨水準、廣泛性與持久性，貨幣政策需要更加嚴格，好讓通膨持續往 2% 目標回落。

她也表示，美國央行總裁必須權衡收緊力道過大和過小的風險，但現階段更大風險是收緊力道不足，可能會讓通膨在經濟中根深蒂固。

Fed 在 9 月 21 日發布的利率預測中值顯示，官員預估基準利率將在今年年底升至 4.4%，明年底升至 4.6%，高於目前 3%-3.25% 的目標區間。

梅斯特重申她對利率升幅將略高於預估中值，也預估明年不會有任何降息措施，因為通膨可能會持續更長一段時間。

不過她並未對 11 月會議的升息規模置評，認為這取決通膨前景，而通膨前景則取決於供需平衡和物價壓力減輕速度的評估。

展望未來，梅斯特認為明年通膨將「顯著下降」至 3.5% 左右並在 2025 年達到央行 2% 的目標，但在這之前，低通膨的道路上將會經歷低於趨勢水準的經濟成長、高失業率，還可能包括更大的金融波動。

至於日前傳出 Fed 謹慎升息的消息，她說謹慎並不代表做得少，相反的這意味著要非常小心，不要讓一廂情願的想法取代通膨令人信服下降的證據，導致過早宣布戰勝通膨停止升息甚至降息。

梅斯特表示，儘管存在不確定性，官員需要果斷採取行動控制物價。