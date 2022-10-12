〈台股盤前要聞〉金管會擴大限空令、防疫險失血兩金控轉虧 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (11) 日崩跌，迫使金管會宣布擴大限空令，調整每日盤中借券賣出委託數量及融券保證金成數；受防疫保單理賠續增衝擊，金控雙雄 9 月大失血，其中富邦金、兆豐金更由盈轉虧，營運罕見出現虧損。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

台股暴跌 金管會宣布再擴大限空令

金管會 10 月起提高放空成本，但是仍檔不住國際利空衝擊，台股昨 (11) 日崩跌近 600 點，迫使金管會宣布擴大限空，調整每日盤中借券賣出委託數量及融券保證金成數，但是最終極的「平盤下不得放空」依舊尚未出鞘。閱讀全文...



15 家金控前三季僅賺約 3200 億元 防疫險失血 兩金控 9 月轉虧

15 家金控 9 月獲利出爐，受到防疫保單理賠續增衝擊，金控雙雄單月獲利雙雙創低，其中富邦金 (2881-TW) 稅後淨損超過 40 億元、創 46 個月新低，國泰金 (2882-TW) 僅小賺 11 億元、創 45 個月單月獲利新低；不僅如此，兆豐金 (2886-TW) 也轉虧損。因為富邦金、兆豐金罕見出現虧損，使得金控合計前三季獲利只賺 3223 億元，年減 35%。閱讀全文...

聯發科 9 月營收 565.71 億元 飆歷史次高 Q3 創第三高

聯發科 (2454-TW) 昨 (11) 日公告最新營收，受惠客戶持續在第三季推出新機，天璣旗艦、入門系列晶片出貨回溫，加上新台幣持續貶值，帶動聯發科 9 月營收達 565.71 億元，創單月次高，第三季營收也改寫歷史第三高、順利達標，營運無法達標的傳言不攻自破。閱讀全文...

國巨再啟跨國併購 斥 24.8 億元取得德商高階溫度感測器部門

被動元件大廠國巨 (2327 TW) 昨 (11) 日公告，以 7940 萬歐元，約新台幣 24.8 億元，收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部 (Heraeus Nexensos GmbH)，工業及車用溫度感測器，預計明年上半年完成交割，這也是國巨繼 2019 年 11 月宣布併購美國基美 (KEMET) 後，睽違近三年再次啟動跨國併購。閱讀全文...

台塑四寶 Q3 賺 53.45 億元季、年雙減近 1 倍 台塑化陷虧損

台塑四寶昨 (11) 日公布第三季營運成果，受終端需求放緩影響，總計第三季營收 4580.45 億元，季減 11.2%、年增 6%，稅後純益 53.45 億元，季、年減近 1 倍；前三季營收 1.427 兆元，年增 17.7%，稅後純益 1154.7 億元，年減 40.8%，其中台塑化第三季更由盈轉虧。閱讀全文...

南亞科估 Q4 價格跌幅收斂 力拚維持獲利

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (11) 日召開法說，總經理李培瑛表示，部分終端客戶庫存逐步去化，第四季銷售量不會比第三季更差，價格跌幅預估也將持續收斂，營運確實有虧損風險，將力拚獲利。閱讀全文...

友達 9 月營收回升 Q3 仍探底失守 500 億元大關

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (11) 日公布 9 月營收，雖較 8 月回升，但反應市場價格下跌、出貨量減少影響，第三季營收僅達 497.32 億元，季減 20.9%、年減 49.8%，單季營收失守 500 億元大關。閱讀全文...

台積電落難半導體血流成河 台股崩跌 596 點收 13106 點探近 2 年新低

美對中祭更嚴格晶片管制，美股連兩日下挫，半導體族群成重災區，台股昨 (11) 日股匯雙殺，跌勢大過亞股，權王台積電爆量重挫領跌，電子權值股血流成河，大盤開低走低，終場崩跌 596.25 點，收在 13106.03 點，創 2020 年 11 月、23 個月以來新低，險守 13100 點，成交值達 2177.6 億元。閱讀全文...

國泰世華銀連假首日三大業務當機 補償方案出爐

雙十連假第一天，國泰世華銀就因資訊電力維護導致網銀、信用卡、ATM 都沒辦法使用，據金管會統計，共有 225 筆交易、488 萬金額受到影響，但均已完成入帳；國泰世華銀也在傍晚提出補償方案。閱讀全文...

台股 9 月狂瀉 股民愈挫愈勇 定期定額湧進 55 億元

台股 9 月重挫 11.1%、大跌 1670 點，股民趁跌撿便宜，據證交所昨 (11) 日公布數據顯示，9 月定期定額投資金額突破 55 億元，月增近 1 億元。閱讀全文...