〈台股盤前〉擴大限空令PK台積電ADR續挫 大盤面臨萬三保衛戰

台股昨 (11) 日暴跌近 600 點，創下歷史第 7 大跌勢，金管會擴大限空令，美股道瓊今晨雖然小漲、終止連三跌，但其餘三大指數皆持續下挫，尤其費半指數下挫 2.5%，台積電 ADR 下跌 5.92%，台股今天將面臨萬三保衛戰。

台積電昨天爆量重挫 8.3% 或 36.5 元，跌幅與下跌金額是公司掛牌以來最大，終場收 401.5 元，為 2020 年 8 月以來新低價，單日市值蒸發 9464 億元，失守 11 兆元，面臨 400 元大關保衛戰。外資重手狂賣 343 億元，晶圓雙雄、金控股成提款機。

由於大盤自今年高點 18619 反轉，下挫至昨天的 13106 點，已經崩跌 5513 點，跌幅逼近三成、達 29.6%，金管會昨日晚間宣布在擴大限空令，國安基金也信心喊話會運用有限資源持續護盤，呼籲投資人對市場要有信心。

但在國際貨幣基金 (IMF) 下修經濟成長預測，投資人等待美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 和企業財報之際，美國股市今天走勢震盪，收盤跌多漲少，台積電 ADR 暴跌再殺 5.92%，連跌四日下來跌幅多達 14.8%，跌幅更甚費半指數的 12.1%，較台北股市現貨價僅溢價 0.8%。

今日觀盤重點，台積電及大立光的法說會明日登場，在近期盤勢偏弱格局之際，市場緊盯基本面最新變化，關注雙王對第四季產業景氣看法及營運展望；此外，上市櫃公司第三季財報表現也將牽動盤勢，尤其外資的提款機金控股，15 家金控 9 月獲利成績大舉較上月腰斬，富邦金、兆豐金罕見單月轉虧，國泰金也創 45 個月單月新低，股價表現都值得留意。