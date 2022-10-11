國泰世華銀連假首日三大業務當機 補償方案出爐

雙十連假第一天，國泰世華銀就因資訊電力維護導致網銀、信用卡、ATM 都沒辦法使用，據金管會統計，共有 225 筆交易、488 萬金額受到影響，但均已完成入帳；國泰世華銀也在傍晚提出補償方案。

金管會銀行局官員指出，國泰世華銀出現大當機原因是位於系統設備大樓在進行電力維修施工，未發現電力不夠，就有人擅自將空調關閉，造成伺服器房間過熱，機器當機所致。

國泰世華銀行更還原當日狀況表示，該行位於內湖資訊中心大樓於 10 月 8 日上午進行電力維護工程，惟工程進行一段時間後，於上午 10 時 57 分起 ATM、網銀、網銀 App 及信用卡等相關服務出現延誤情況。經該行及機電廠商全力搶修後，於當天下午 1 時 25 分陸續恢復相關交易，下午 3 時 25 分所有服務均恢復正常運作。

對本次事件受影響的客戶及社會大眾，國泰世華銀行表示，深感抱歉，並且將針對 2022/10/12 至 2022/10/16 期間（共五日），使用國泰世華銀行 ATM 進行國內「跨行台幣轉帳」及「跨行台幣提款」交易的民眾，無論是否為國泰世華銀行客戶，提供六次免收跨行轉帳 / 提款手續費優惠，但是會採事後返還入帳機制。

另外，針對 10 月 8 日當天上午 10 時到下午 3 時，於好市多賣場進行結帳的國泰世華 Costco 聯名卡友，在上述當機時段內的該筆交易金額 (含刷卡交易及現金交易)，多利金回饋由 1% 提高為 3%。此外，對於 10 月 8 日當天採用國泰世華銀收單服務的商家，另於 10 月 15 日提供該行卡收單手續費減免優惠，相關詳細措施說明將另公告於國泰世華銀行官網。

國泰世華銀行表示，與施工廠商訂有合約，均依規定進行設備保養及定期維護，事件發生後，已偕同機電專家啟動調查，將針對機電系統及備援措施進行強化。就廠商責任的追究，將於原因釐清後依約辦理。國泰世華銀行也會深切檢討，提出積極改善計畫進行自我檢視與要求，並再次向因本次事件造成不便的客戶及社會大眾，致上最深歉意。

