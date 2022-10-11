〈南亞科法說〉Q4價格跌幅估收斂 力拚維持獲利

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理李培瑛表示，部分終端客戶庫存逐步去化，第四季銷售量不會比第三季更差，價格跌幅預估也將持續收斂，營運確實有虧損風險，將力拚獲利。

李培瑛表示，受高通膨、升息、俄烏戰爭、中國封控等負面因素影響，全球總體經濟面臨衰退，整體第三季市況比預期差，電子產品市場需求持續疲弱。

不過，李培瑛指出，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂。

李培瑛也坦言，第四季或明年第一季確實可能面臨營運虧損風險，但還要持續觀察，會繼續努力維持獲利。

李培瑛認為，第四季市況仍得觀察通膨狀況、歐洲能源危機、俄烏戰爭，及中國封控情況、消費力道是否回升；他並指出，以各地區來看，中國市場是其中需求特別不佳的區域，預期在中國二十大後，經濟刺激方案有機會推升消費。

至於近來各供應商相繼縮減資本支出，何時會看到產業景氣出現轉折，李培瑛認為，從供需兩層面來看，供應商供應成長幅度將減少，需求面得觀察通膨、俄烏戰爭、能源危機、中國封控及消費性信心是否回籠等因素，外在因素仍難以掌握，景氣轉折點要觀察供需兩邊平衡。