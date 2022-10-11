台股暴跌 金管會宣布再擴大限空令

金管會 10 月起提高放空成本，但是仍檔不住國際利空衝擊，台股今 (11) 日崩跌近 600 點，迫使金管會宣布擴大限空，調整每日盤中借券賣出委託數量及融券保證金成數，但是最終極的「平盤下不得放空」依舊尚未出鞘。

金管會今天再調高放空成本，宣布調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前 30 個營業日之日平均成交數量之 20% ，調降為 10%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

第二則是上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數由 100% 調整為 120%。金管會強調，將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，並將適時審慎評估及進行應變。

金管會從 10 月起提高放空成本，據證期局統計，借券賣出限制從 10 月 3 日到 10 月 7 日，集中市場日均借賣成交值佔市場成交值比率 2.60%，較實施前 (9 月 26 日到 9 月 30 日均) 3.56% 降低 0.96%；10 月 3 日到 10 月 7 日外資借券平均賣出量 46 億元，較實施前（9 月 26 日到 9 月 30 日）的外資借券賣出平均量 73 億元，也減少 27 億元。

信用交易部分，截至 10 月 7 日止，信用交易的整戶擔保維持率為 163.26%，比實施前的 9 月 30 日整戶擔保維持率 159.33% 來得高。但是台股照跌不誤。