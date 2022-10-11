台積電落難半導體血流成河 台股崩跌596點收13106點探近2年新低

雙十連假期間，美對中祭更嚴格晶片管制，美股連兩日下挫，台灣半導體族群成重災區，台股今 (11) 日股匯雙殺，跌勢大過亞股，權王台積電爆量重挫領跌，電子權值股血流成河，大盤開低走低，終場崩跌 596.25 點，收在 13106.03 點，創 2020 年 11 月、23 個月以來新低，摜破五日線與十日線，險守 13100 點，成交值達 2177.6 億元。
櫃買指數同樣開低走低，終場下跌 8.27 點，收 168.44 點，成交值 553.2 億元。上市櫃成交值合 2730.8 億元。
電子三雄方面，台積電遭賣壓空襲，摜殺跳水，暴跌 8.33%，收 401.5 元，險守 400 元整數關卡，單日市值蒸發超過 9400 億元，跌破 11 兆元、下滑至 10.41 兆元，成交爆大量超過 9.5 萬張。鴻海大跌超過 3.2%，聯發科跌幅超過 2%。
受美晶片管制擴大衝擊，半導體股哀鴻遍野，晶圓代工族群殺成一片，世界先進暴跌 8%，聯電、力積電重挫 6%；上游矽晶圓族群也難逃，環球晶、台勝科齊挫逾 7%，合晶也大跌超過半根停板。
IC 設計族群血流成河，威盛、創意、力旺、金麗科同遭摜殺至跌停，合邦、鈺創、亞信、茂達、研通、晶豪科、普誠、驊訊、通嘉等多檔個股，跌幅都超過 7%。