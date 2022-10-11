友達9月營收回升 Q3仍探底失守500億元大關

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (11) 日公布 9 月營收，雖較 8 月回升，但反應市場價格下跌、出貨量減少影響，第三季營收僅達 497.32 億元，季減 20.9%、年減 49.8%，單季營收失守 500 億元大關。

友達 9 月營收為 162.79 億元，月增 1.6%、年減 50.7%，第三季營收達 497.32 億元，季減 20.9%、年減 49.8%，為單季營收首次低於 500 億元大關，累計前三季營收 1941.45 億元，年減 30.1%。

出貨方面，友達統計，9 月面板總出貨面積達 124.3 萬平方米，月減 6.7%，第三季面板總出貨面積達 387.6 萬平方米，季減 21.2%、年減 39.9%，減幅較原預期擴大。

展望未來，友達指出，下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態，認為對產業是好的因素，不過明年產業是否趨向好的開始，還要觀察。

友達今年辦理現金減資，減資幅度達 2 成，股本將降至 769.93 億元，今日新股也正式上市交易，相對大盤逆勢抗跌，終場上漲 0.6 元或 3.79%，收 16.45 元。