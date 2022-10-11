台股暴跌 財金三部會齊信心喊話

台股今 (11) 日下跌 596.25 點、跌幅 4.35%，為亞股中最慘市場，國安基金、金管會、證交所等財金部會紛紛跳出來信心喊話，證交所更強調「無出現大規模融資斷頭」。

金管會表示，台股今天跌幅 4.35%，相較日本下跌 2.64%、韓國下跌 2.06%、新加坡下跌 0.05%、香港下跌 2.02%、上海下跌 0.06%，台股今天跌幅較大，主要是受美國半導體、電子類股下跌影響，其中費城半導體兩天跌 9%，因此台股受到拖累。

國安基金也說明，受到連假期間國際股市下跌及俄烏衝突升高等因素影響，台股因半導體及電子類股市值占比逾 5 成，與美股那斯達克及費半連動高，連假期間那斯達克及費半分別下跌 4.8% 及 9.31%，台股受連動影響，亦同步下挫，惟成交量仍逾 2 千億元，交易動能仍佳，顯示投資人逢低承接意願仍高。

國安基金表示，台股 9 月殖利率 5.38% 為各主要股市之首，本益比 9.68 倍，優於多數主要股市，且上市櫃公司獲利營收亮眼，進出口動能雖受國際升息、經濟成長趨緩影響，但與其他國家相較，仍屬穩健。另外，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.75%，較歐美各國相對平穩；此外，並逐步開放邊境管制，挹注內需動能。整體而言，台股基本面良好，投資人要有信心，切勿恐慌。

國安基金說明，近期因全球通膨升息、能源糧食供需及地緣政治等問題，造成消費動能減弱及庫存增加，抑制經濟復甦力道，各機構預測本年及明年全球經濟趨緩或衰退，全球股匯市波動加大，國安基金將持續護盤，妥慎運用有限資源，穩定投資信心及安定股市。

證交所也表示，台股今天下跌，主要受到 3 大因素影響，分別是全球升息加速、地緣政治風險以及資金流動。證交所同時提醒，集中市場並無出現大規模融資斷頭情事，投資人勿聽信市場流言。