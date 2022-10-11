台股9月狂瀉 股民愈挫愈勇 定期定額湧進55億元

台股 9 月重挫 11.1%、大跌 1670 點，股民趁跌撿便宜，據證交所今 (11) 日公布數據顯示，9 月定期定額投資金額突破 55 億元，月增近 1 億元。

台股跌跌不休，9 月成交量週轉率也跟著大舉下降，從 8 月的 9.11%，一口氣滑落到 7.94%；盤勢的險峻更嚇壞當沖客，平均每日當沖戶數降到 86646 戶，低於 8 月的 93529 戶。

不過正因為台股頻破底，也逼出投資人逢低承接，有交易戶數從前月的 267 萬 5493 戶、增加到 286 萬 6195 戶，選股難度升高之下，連帶無論 ETF 或定期定額都提升，ETF 成交值占比從 4.9% 攀至 5.78%，定期定額投資金額更達 55.93 億元，比起前一個月的 54.93 億元、增加近 1 億元。

而 9 月台股的自然人成交值比重降至 55.96%，低於 8 月 59.76%；外資成交值比重升至 33.52%，高於 8 月的 29.67%，推估外資大逃殺，因此提升了交投占比。

第三季成交值 5 億元以上的自然人人數為 2091 人，成交值 1 億元至 5 億元的自然人人數為 1 萬 8384 人，成交值 1 億元以下的自然人人數為 388 萬 3309 人。第三季自然人占集中市場總成交值比重為 57.71%，外資為 31.53%，國內法人則為 10.76%，若相比第二季，自然人占集中市場總成交值比重為 57.67%，外資為 31.61%，國內法人為 10.72%。