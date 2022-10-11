國巨再啟跨國併購 斥24.8億元取得德商高階溫度感測器部門

被動元件大廠國巨 (2327 TW) 今 (11) 日公告，以 7940 萬歐元，約新台幣 24.8 億元，收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部 (Heraeus Nexensos GmbH)，工業及車用溫度感測器，預計明年上半年完成交割，這也是國巨繼 2019 年 11 月宣布併購美國基美 (KEMET) 後，睽違近三年再次啟動跨國併購。

據了解，賀利氏溫度感測器事業部在高階白金薄膜溫度感測器 (RTD) 全球市占率 35%、排名第一，主要應用在高階工業及車用領域，去年營收 7846 萬歐元、約新台幣 24.5 億元，工業和汽車占比約各半、有 60% 的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場。

賀利氏感測器事業部總部位於德國哈瑙，提供多樣格式的白金薄膜溫度感測元件，包括導線感測器、SMD (表面貼焊器件) 感測器及 PCB (印刷電路板) 感測器等，在德國和馬來西亞共擁有 2 座生產製造基地，員工總數約為 480 人。

國巨董事長陳泰銘表示，感測器是世界快速邁向智能化中，不可或缺的一部分，此次收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部，能與集團旗下 TOKIN 的感測器產品組合更具完整性，且具有高度互補的產品和客戶，會是未來高度成長的關鍵驅動力。

國巨表示，此次收購落實國巨集團持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計的產品組合，成為高階電子零組件解決方案的領導供應商，本次交易在雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計將於 2023 上半年間完成。