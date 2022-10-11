磐儀Q4營收向上 明年再增二成續創高

工業電腦廠磐儀 (3294-TW) 受惠缺料狀況持續好轉、遞延訂單出貨，第四季營收將進一步向上，全年營收可望年增 2 成，明年在車聯網、醫療等大單挹注下，營收可望再成長 2 成，續創新高，毛利率及獲利也將同步向上。

磐儀董事長李明表示，四大應用車聯網、醫療通訊化、工業物聯網、工業安全解決方案等接單持穩；其中，在車聯網方面，軌道運輸需求穩定，拿下台鐵、北捷大單。另外，歐洲手持式防爆電腦訂單也陸續出貨。

缺料狀況好轉下，磐儀 9 月營收 1.9 億元，月增 40.9%、年增 46.2%，寫近 3 年新高；第三季營收 4.52 億元，季增 6.9%、年增 2.7%；累計前三季營收 12.06 億元，年增 12.6%，也是歷史同期新高。

法人看好，磐儀第四季營收可望季增 4 成，上看 6 億元，全年營收可望年增 2 成來到 18 億元，明年在四大應用帶動下，營收可望再成長 2 成，毛利率也將隨營收規模放大、產品組合轉佳同步提升，帶旺獲利成長優於營收。

與策略夥伴的合作上，李明表示，相關效益持續發酵中，像是跟樺漢 (6414-TW) 不僅在接單設計以及生產上有相關效益外，未來也將進一步跟樺漢歐洲紫公司合作。

此外，李明也看好通訊應用領域，磐儀轉投資磐旭跟聯發科 (2454-TW) 將會進一步在股權、業務上深化合作，磐旭也預計 3 年內，目前磐旭股權來看，磐儀 45%、聯發科 22.5%，中國康佳 22.5%、其他 10% 是經營團隊。

李明更透露，目前也正在跟國內組裝代工大廠緯創 (3231-TW) 洽談新的應用合作，預計明年會有成果出現，在新舊合作同步推進下，將成為公司中長期營運動能。