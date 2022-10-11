面板雙虎新股上市逆勢抗跌 群創一度大漲半根停板

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 配合現金減資，今 (11) 日新股分別以 15.85、10.5 元掛牌上市交易，近期隨著品牌廠庫存持續降低、廠商擴大減產，市場看好電視面板價格最快第四季就可望止跌，激勵面板雙虎新股掛牌首日抗跌，群創更一度大漲半根停板。

面板業去年下半年以來持續受全球景氣下行影響，量價低迷，群創 9 月營收略有回溫，仍處相對低檔，單月營收達 170 億元，月增 11.1%、年減 42.4%，第三季營收下滑至 480.15 億元，季減 17.1%、年減 48.4%，創下 2010 年以來單季低點，前三季營收則達 1758.03 億元、年減 34.9%。

觀察群創第三季出貨，大尺寸面板出貨約 2613 萬片，季減 19.5%，較原預期 11-13% 擴大，中小尺寸出貨量則與預期相當，出貨約 6866 萬片、季減 18.5%。

展望第四季，群創認為，電視面板供需近期已回復至較健康水準，預期大尺寸電視面板價格將在本季止跌，其他尺寸報價也可望跟進，整體市況、市場供需則還要觀察。

友達也預計今日盤後公布 9 月、第三季營收結果，並預計 10 月 26 日召開法說會。

報價方面，市調機構集邦 TrendForce 公布 10 月上旬面板報價，主流尺寸電視面板價格均與上月底持平，集邦預期，在廠商嚴控稼動率、需求轉強下，10 月 75 吋 (含) 以下電視面板價格將可望全面止跌，其中 32 吋電視面板需求轉強力道最為明顯，10 月有機會上漲 1 美元。

集邦也補充，受終端需求持續低迷影響，估第四季全球整體 LCD 5 代線廠含以上大世代線稼動率將下滑至 6 成，續探十年新低。

友達、群創今年雙雙辦理現金減資，減資幅度各為 20%、9.5%，減資後股本將分別降至 769.93 億元、955.65 億元，每股淨值也分別從 23.3 元、27.33 元同步升至 29.17 元。