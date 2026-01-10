維田看好今年動能「十分充沛」 營收可望改寫新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠維田 (6570-TW) 表示，今年主要經營領域皆有穩定的剛性需求，醫療新品、充電樁 HMI、EDGE AI 新專案陸續發酵，看好 2026 年營運動能十分充沛，營收目標雙位數成長、再創歷史新高。
維田去年 12 月營收 8730 萬元，月增 7.49%、年增 15.42%，第四季營收 2.5 億元，季增 20.15%、年增 18.86%，而 2025 營收達 9.16 億元，年增 3.05%，營收狀況已重回成長軌道，後續將持續觀察客戶拉貨狀態。
維田表示，關稅議題等經貿政策預期在今年將明朗化，匯率波動亦有逐漸穩定趨勢，外部性影響程度逐漸淡化，且在啟動降息循環後，亦有機會帶動新一波企業資本支出，推升市況與 AI 邊緣運算持續發展。
維田指出，今年智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣 AI、石化能源、醫療、交通等市場發展，陸續已有專案訂單交付客戶試樣認證，其中貢獻營收成長動能。
針對記憶體缺料，維田表示，雖然狀況可能持續，但公司在零組件備料與管理上，皆有完善應對，產品規格分配亦十分平均，並已加速世代替換，且因工業電腦客製化程度及客戶依賴度高，記憶體缺料對於毛利率變化不大。
